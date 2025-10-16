Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Saúde de Ferraz terá programação especial para celebrar o Outubro Rosa

Tradicional Caminhada do Outubro Rosa deverá reunir 800 pessoas no próximo dia 31 de outubro

16 outubro 2025 - 12h05Por De Ferraz
Percurso será no sentido da Avenida XV de Novembro e o término no Centro de ConvençõesPercurso será no sentido da Avenida XV de Novembro e o término no Centro de Convenções - (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos divulgou a programação do Outubro Rosa que tem como lema: Ame-se, Previna-se, Cuide-se. Serão realizadas diversas atividades nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no Centro de Fisioterapia do Kemel.

Além disso, a tradicional Caminhada do Outubro Rosa deverá reunir 800 pessoas no próximo dia 31 de outubro, com concentração no Paço Municipal, a partir das 8h30 e saída às 9 horas. O percurso será no sentido da Avenida XV de Novembro e o término no Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores.

O secretário de Saúde do município, Clécio Francisco Gonçalves, ressaltou a importância da campanha para reforçar a realização dos exames de prevenção na cidade e a maior conscientização de todos: “É extremamente importante reforçarmos a prevenção nesta época e incentivar a realização dos exames que garantem a saúde da mulher”, afirmou ele. 

A programação nas unidades começou hoje na UBS da Vila Margarida e prossegue durante todo o mês, com uma palestra educativa em alusão ao mês, com o tema prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E também no dia 22 de outubro, a partir das 10 horas, haverá campanha do Papanicolau, com a realização de testes rápidos e coleta espontânea.

Na UBS do CDHU, a programação começa também no dia 17, com o tema  “Prevenção É um Ato de Amor”, com a participação da equipe e-multi e realização de coleta de exames e testes rápidos.

Na UBS Antônio Nhan, no Kemel, haverá falas de superação com casos de vitórias pelo SUS e no próximo dia 20 também, uma caminhada em torno da UBS com a participação da comunidade do Kemel.

A UBS do Jardim Castelo também realiza uma Campanha de Conscientização Sobre o Câncer de Mana e a Importância da Detecção. Todas as unidades reúnem a comunidade neste mês para destacar o tema com rodas de conversas, palestras e testes rápidos, além de exames como o Papanicolau. Neste sábado, no CSII haverá exames e testes rápidos para marcar não só o Outubro Rosa, como o mês de prevenção à Sífilis com o Outubro Verde. 

