Saúde de Poá vacina cerca de 4 mil pessoas contra a febre amarela

A Secretaria de Saúde de Poá já imunizou aproximadamente quatro mil pessoas na Campanha de Vacinação contra a febre amarela. A pasta intensificou no dia 22 de novembro os trabalhos contra a doença. As ações no município começaram pelas áreas definidas como prioritárias, segundo estratégia do Ministério da Saúde, e em breve chegará a outros bairros. Nenhum caso foi registrado na cidade.

No último dia 2, foi realizado o reforço na Campanha de Vacinação contra a febre amarela, nas unidades de saúde da Vila Varela e Jardim América. Nesta data, 934 pessoas foram vacinadas. No próximo sábado (9), das 8 às 17 horas, os postos estarão de portas abertas, novamente, para um trabalho de imunização. A Secretaria de Saúde também contará com um posto volante na Vila Perracine.

Além da vacinação aos sábados, as pessoas podem se dirigir de segunda à sexta-feira até as unidades de saúde do Jardim Santa Helena, Jardim América, Cidade Kemel, Jardim Julieta e Vila Varela. Segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o município de Poá não é área de risco para a febre amarela, no entanto é preciso reforçar os cuidados contra a doença.

“As pessoas devem procurar o posto de vacinação mais próximo para se imunizar. Podem tomar a vacina munícipes a partir dos nove meses de idade”.

A diretora técnica da Vigilância em Saúde de Poá, Fabiani Ferri, explicou que assim que sua equipe for cumprindo a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, por ordem de prioridade dos bairros, os trabalhos seguirão para outras regiões da cidade.

“ E além dos bairros prioritários, as vacinas estarão disponíveis ainda, todas as segundas-feiras na unidade CSII, das 8 às 16h30 e as sextas-feiras na unidade de Calmon Viana, das 8 às 16h30”, completou.