Saúde de SP mobiliza população no Dia D e amplia acesso a dados

Em ação intersecretarial contra a dengue, o Governo de São Paulo realizou nesta quarta-feira (13) o “Dia D de Mobilização Estadual contra as arboviroses” em todo o estado. Durante a ação na capital paulista, foi anunciada a ampliação do painel de monitoramento da dengue, que agora inclui dados específicos sobre chikungunya, facilitando a consulta de ambas as doenças no Estado.

Durante visita à Escola Estadual Frontino Guimarães, na zona Norte da capital, o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, reforçou a importância da semana de mobilização, iniciada na segunda-feira (11). “Quando falamos de arboviroses, estamos nos referindo, principalmente, à dengue, zika e chikungunya. Esta campanha é educativa, levando informações à sociedade para que possamos, juntos, formar uma força-tarefa contra os criadouros do mosquito Aedes aegypti,” destacou.

O evento contou com a participação de representantes das secretarias estaduais da Saúde e da Educação, Secretaria Municipal da Saúde da capital, além do Instituto Butantan, Defesa Civil e Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).

Foram disponibilizados conteúdos informativos sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, e medidas preventivas para eliminação dos criadouros de mosquitos e limpeza no ambiente.

Durante a ação, os alunos do quinto ao nono ano do Ensino Fundamental, puderam visitar estações que mostravam o ciclo de vida do mosquito, exposição de maquinário de combate à dengue. "Mantemos um trabalho articulado com os municípios, durante todo o ano, para manter o monitoramento das doenças. Neste momento, convocamos a população para eliminar os criadouros da dengue e, também, para ficar atenta aos sintomas da doença".

O entorno da escola também passou por vistoria. A Defesa Civil e a Prefeitura de São Paulo realizaram varreduras na região para investigar possíveis focos de criadouros do mosquito, além de orientar todos os moradores sobre as formas de prevenção. “São movimentos como este que fortalecem as ações que tivemos ao longo do ano, no Estado, para evitarmos novas epidemias como a que vivemos esse ano” finalizou o secretário.