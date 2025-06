Saúde no Alto Tietê tem reforço de 151 profissionais do programa Mais Médicos

O Alto Tietê possui 151 profissionais atuando por meio do programa "Mais Médicos", segundo dados do Ministério da Saúde. Os municípios de Guararema e Santa Isabel possuem todas as suas vagas ativas reservadas.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, são 44 médicos do programa em Ferraz de Vasconcelos, 42 em Suzano, 23 em Mogi das Cruzes, 21 em Itaquaquecetuba, 10 em Arujá, quatro em Poá, quatro em Biritiba Mirim e três em Salesópolis.

Já em Guararema (01 vaga) e Santa Isabel (03 vagas), todas as vagas ativas estão reservadas para ocupação de profissionais por meio do Edital de chamamento médico do 41º ciclo. A previsão é que esses profissionais iniciem suas atividades no início de julho.

O programa Mais Médicos é uma iniciativa que busca ampliar o acesso à atenção básica em saúde. Também promove a formação e qualificação dos profissionais por meio de parcerias com instituições de ensino.

O Ministério da Saúde explica que o programa compõe um conjunto de ações e iniciativas do governo federal, com apoio de estados e municípios, para fortalecimento da Estratégia Saúde da Família (ESF) do País, porta de entrada preferencial do SUS.

“O programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico à população, e também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS. Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade”, declarou.

Brasil

O Ministério da Saúde prevê lançar no início de junho o edital do programa Mais Médicos voltado exclusivamente para profissionais especialistas. O anúncio foi feito na sexta-feira da semana passada, pelo ministro Alexandre Padilha, durante coletiva de imprensa em Brasília.

“É um programa de provimento, é uma bolsa trabalho nos moldes do programa Mais Médicos, para o médico especialista titulado nas especializações que nós mais precisamos. Vamos soltar edital nos próximos dias. Começar com 500 especialistas nas regiões mais remotas”, disse o ministro Padilha.

O programa receberá investimentos de R$ 260 milhões e será realizado em parceria com instituições formadoras e a Associação Médica Brasileira. Estão previstas também 3.000 novas bolsas de residência médica voltadas para a formação de especialistas em áreas prioritárias.