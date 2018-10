Saúde orienta profissionais de beleza do Alto Tietê sobre prevenção a hepatites

A Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo realiza a 2º edição de um workshop destinado à profissionais de beleza do Alto Tietê, para orientações sobre a prevenção às hepatites virais. Com o tema “previna-se da cabeça aos pés”, o evento será realizado pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Mogi das Cruzes, no dia 29 de outubro, das 9 às 13 horas, na Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, que apoia a ação. São 120 vagas disponíveis.

Manicures, cabeleireiros/as e demais profissionais do ramo receberão orientações sobre a biossegurança para a prevenção de Hepatites Virais, que podem ser transmitidas por meio de contato sanguíneo. As inscrições podem ser feitas até 25 de outubro no site http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=41089.

Durante a programação será possível realizar o teste para hepatites virais B, C, sífilis e HIV, além de vacinar-se contra hepatite B (é necessário apresentar a carteirinha de vacinação, caso tenha).

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes vírus que apresentam características distintas (A,B,C,D e E). As hepatites A e B podem ser prevenidas por vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde.Crianças de 15 meses a 5 anos incompletos podem podem tomar a vacina contra hepatite A e toda a população pode ser vacinada contra hepatite B.

É possível chegar à cura da hepatite C através de tratamento com medicamentos. Embora não tem tenha cura, a hepatite B tem tratamento. Pacientes crônicos conseguem trata-la através de medicamentos. Em ambos os casos é necessário procurar uma unidade básica de saúde para ser encaminhado a unidade de referência no tratamento de hepatites.

“É importante que profissionais da beleza estejam atentos aos cuidados que se deve ter ao atender clientes em espaços onde há objetos cortantes, pois pode haver risco de contato com sangue contaminado. No workshop falaremos sobre os cuidados necessários para garantir a segurança do profissional e do cliente”, afirma a interlocutora de hepatites virais do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Mogi das Cruzes, Flávia de Moraes.



Serviço:

Data: 29 de outubro

Horário: 9h às 13h

Local: Universidade Brás Cubas – Mogi das Cruzes

Endereço: Avenida Francisco Ferreira Lopes, 595

Tema: “previna-se da cabeça aos pés” - Biossegurança para a saúde do trabalhador e do cliente

Inscrições: até 25 de outubro pelo endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=41089



Programação:

9h às 9h30 : Acolhimento

9h30 às 9h40: Abertura do evento

9h45 às 10h20: Biossegurança para prevenção de Hepatites Virais

10h20 às 10h30: Discussão

10h30 às 11h15: Reprocessamento de materiais

12h às 12h15: Discussão