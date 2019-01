Saúde orienta sobre cuidados para prevenir acidentes com escorpiões e cobras

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mogi das Cruzes orienta a população sobre os cuidados necessários para evitar acidentes com escorpiões, cobras e outros animais peçonhentos. Entre as principais medidas preventivas estão manter limpos quintais, terrenos, jardins, sótãos, garagens e depósitos para evitar o acúmulo de folhas secas, lixo, madeiras, entulhos, telhas, tijolos e lenhas.

O escorpião é um aracnídeo terrestre de hábitos noturnos e o seu surgimento é mais comum no período de altas temperaturas. Ele se esconde durante o dia em áreas sombreadas e úmidas, como troncos de árvores, pedras, tijolos, construções, frestas de muros, dormentes de estrada de ferro, lajes de túmulo e se alimentam de baratas, grilos, cupins e aranhas, ou seja, a proliferação destes insetos favorece o surgimento de escorpiões.

Já as cobras podem ser atraídas principalmente por ratos, por isso a importância de manter quintais, terrenos e outras áreas sempre limpas. “Nossa orientação é manter totalmente roçada uma área de 3 a 5 metros em volta da residência”, explica o veterinário Eduardo Sigahi.

No caso de encontrar uma cobra, a principal orientação é não fazer movimentos bruscos, que podem ser interpretados como agressão. Além disso, a maioria dos acidentes ocorrem na área do tornozelo, por isso é recomendado o uso de botas, calças e meias de cano longo para quem trabalha ou circula em áreas de mata.

Em caso de picada, seja por escorpião ou cobra, ou até mesmo outros animais, como aranhas, a pessoa precisa procurar assistência médica o mais rápido possível, levando, sempre que possível, o animal para ser identificado. Também pode ser uma foto do animal. “Essa orientação é mais importante para o caso de acidentes com cobras, porque existem vários tipos”, explica o veterinário.

A referência de atendimento médico para esses casos é o Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar, já que a aplicação do soro deve ser feita em ambiente hospitalar. Em 2018, Mogi das Cruzes registrou 79 casos de acidentes por animais peçonhentos, dos quais 45 pacientes eram residentes no município e os demais em municípios vizinhos, como Suzano e Guararema, que procuraram atendimento no hospital de referência. Dos 45, 18 sofreram ferimentos por cobra, 16 por aranhas, seis por escorpiões, quatro por abelhas e um por lagarta.

Principais dicas de prevenção: