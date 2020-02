Saúde presta contas do 3º quadrimestre de 2019

A Secretaria de Saúde apresentou na manhã ontem, durante audiência pública na Câmara de Vereadores, o relatório do 3º Quadrimestre de 2019. Os dados, aprovados pelo Conselho de Saúde, demonstram o montante de recursos aplicados; auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; e a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada.



A audiência pública foi realizada em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012 e foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, o vereador Marinho do Jornal.



Segundo a secretária da Saúde, Flávia Verdugo, foi investido 31,65% do orçamento municipal na área da Saúde, mais que o dobro determinado em lei (15%). “Apesar de toda a dificuldade que o município enfrentou no ano passado, conseguimos cumprir com o que foi planejado e procuramos realizar o melhor possível para beneficiar a população”, declarou ela.



Também estiveram presentes na audiência pública os vereadores Deneval Dias, Neno Ferrari e Toninho da Biblioteca.