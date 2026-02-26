Saúde presta contas do 3º quadrimestre do ano de 2025 na Câmara de Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes sediou, na manhã desta quinta-feira (26), uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2025. O evento, realizado em conformidade com a Lei Federal nº 141/2012, foi conduzido pelo membro da Comissão Permanente de Saúde da Casa, o vereador Rodrigo Romão (PCdoB). Durante a sessão, a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, apresentou dados detalhados sobre a situação da saúde no município, abordando ações e investimentos realizados no setor ao longo do período.

A estrutura de saúde de Mogi das Cruzes é composta atualmente por um Hospital Municipal, sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), seis Unidades de Saúde Mental, 19 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 17 Unidades de Saúde da Família (USFs) e 13 Unidades Especiais. De acordo com as informações financeiras de 2025, a Prefeitura destinou 23,14% da receita própria proveniente de impostos para a saúde apenas no terceiro quadrimestre, mantendo uma média anual de 22,46%. Esse investimento resultou em um total de R$ 354.681.582,13 em recursos do Tesouro Municipal aplicados ao longo do ano, enquanto a despesa total liquidada pela pasta no exercício atingiu o montante de R$ 509.072.100,58.

A distribuição desses recursos por subfunção demonstrou um investimento expressivo de R$ 189.312.753,52 na Atenção Primária e de R$ 301.785.936,35 na Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Outros valores foram aplicados em Suporte Profilático e Terapêutico, totalizando R$ 14.876.887,86; na Vigilância Sanitária, com R$ 352.104,23; e na Vigilância Epidemiológica, com R$ 2.620.531,63.

O vereador Mauro Araújo (MDB) observou que existe um número elevado de absenteísmo (faltas) em consultas médicas. “O absenteísmo continua muito alto e sabemos que isso é um grande desperdício de dinheiro. O que está sendo feito, onde podemos melhorar e quais ações estamos praticando?”, questionou. “Na prestação do trimestre passado, a gente levantou essa questão e a secretária disse que o ‘SIS na Palma da Mão’ seria uma solução para isso. Gostaria de saber se isso foi implementado”, complementou Inês Paz (PSOL).

Em resposta, a secretária de Saúde afirmou que a pasta está trabalhando internamente para diminuir as faltas. “O SIS na Palma da Mão é uma de nossas grandes implementações, que vai facilitar o acesso e garantir maior agilidade e informação para o paciente, mas é um processo. Estamos implementando isso internamente e já iniciamos outras ações para combater o absenteísmo. Estamos implementando a informação via WhatsApp. Demos início a isso há um mês e estamos monitorando se o absenteísmo vai melhorar por conta dessa ação”, explicou. Também estiveram presentes na audiência o vereador Edson Santos (MDB) e o secretário adjunto de Saúde, Luiz Bot.