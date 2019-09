Saúde promove no próximo sábado evento em atenção ao Setembro Amarelo

A Secretaria de Saúde de Poá realiza no próximo sábado (28) o evento “Setembro Amarelo: Falar é a melhor prevenção!”. A atividade será realizada na Praça da Bíblia (região central), das 8 às 12 horas, e contará com diversos serviços, entre eles: Plantão de psicologia e Serviço Social, Odonto Móvel, auriculoterapia, fisioterapia, teste rápido (HIV, Hepatites e Sífilis), aferição de pressão arterial, avaliação postural, entre outros.



Segundo a secretária da Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques, o evento tem como objetivo abordar o tema suicídio. “O suicídio é um fenômeno complexo e com múltiplas determinações, pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais, identidades de gênero e religiões. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo pode ser o primeiro e mais importante passo. O suicídio pode ser prevenido e falar sempre é a melhor opção. Venham participar conosco desse importante dia de prevenção”, comentou a secretária.

O evento estava agendado para ocorrer no dia 21/9, porém, foi cancelado devido ao falecimento, no dia 20/9, de Ilce Vardete Fernandes Costa, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde.