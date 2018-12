Saúde realiza ação preventiva no Dia Internacional de Luta Contra a Aids

Aconteceu neste sábado (1º), data em que é comemorado o Dia Internacional de Luta Contra a Aids, uma ação preventiva realizada pela equipe do Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Poá, da Secretaria de Saúde e da Mulher. A atividade foi realizada durante todo o dia na Praça dos Expedicionários (Praça do Relógio), região central.



Para o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, que fez questão de acompanhar toda a ação, a busca por informações é muito importante, pois tal atitude poderá salvar vidas. “Com este teste rápido, o paciente terá informações e caso necessário é encaminhado para o SAE, onde passará por uma equipe multidisciplinar e terá todo o acompanhamento necessário”, informou.



De acordo com a coordenadora do Programa IST/AIDS, Renata Yeda de Araújo, o objetivo da ação foi atender pessoas interessadas em realizar testes rápidos de HIV e Sífilis. “A nossa expectativa era de atender o maior número de pessoas possíveis, pois muitas desconhecem o seu status sorológico e quanto mais rápido este for identificado, mais rápido será o tratamento e a melhoria da qualidade de vida”.



Além do teste de HIV e Sífilis, a equipe fez a entrega de insumos de prevenção, como preservativos, gel e folhetos de informações sobre as IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis).



Quem não participou da ação deste sábado poderá ainda se dirigir as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para obter mais informações e realizar os testes. Para mais detalhes, os telefones do SAE de Poá são: (11) 4636-3875 e (11) 4639-7204.