Saúde, segurança e economia: Saulo Souza faz balanço de 2025

O prefeito de Poá, Saulo Souza, fez um balanço do seu primeiro ano de mandato à frente da Prefeitura. O chefe do Executivo municipal abordou áreas como saúde, segurança, geração de emprego e renda, impostos e tarifas de ônibus, entre outros assuntos, durante participação do DS Entrevista nessa semana.

Na visão do prefeito, a cidade “encontrou um caminho” e “deu sinais de avanço”. “A gente chega para assumir a gestão sucedendo tempos desafiadores, solavancos que aconteceram na nossa cidade e traziam um sentimento de desesperança em toda a população. Com a força do nosso povo, vencemos lima eleição muito difícil, começamos um trabalho e Poá dá mostras de avanços em todas as áreas”, disse.

Na saúde, o prefeito citou a Clínica Saúde da Mulher Poaense, que atende as mulheres preventivamente e conta com exames que antes não existiam na cidade, como mamografia e ultrassonografia de mamas e transvaginal.

Além disso, Saulo reforçou que tem melhorado o Hospital Guido Guida. “Temos um pronto atendimento que vem dando as respostas que a população precisa e merece. Nosso grande desafio é o atendimento a munícipes de fora da cidade. É uma unidade hospitalar que não tem repasse estadual. Todos os recursos destinados à unidade, cerca de 96% são recursos próprios. O que estamos trabalhando junto aos governos federal e estadual é o apoio desses entes, uma vez que metade dos atendimentos são de munícipes de fora de Poá. Ampliamos a porta de pediatria, porta clínica, estamos com projeto de implementar, nos próximos meses, uma tomografia”, continuou.

IPTU e tarifa de ônibus

O prefeito também falou sobre a correção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). De acordo com ele, os imóveis da cidade desvalorizaram nos últimos anos. Mesmo assim não existe expectativa de aumento real do imposto, apenas da correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

“Uma cidade que não tem uma educação de qualidade, não tem segurança, saúde, não tinha zeladoria, é uma cidade onde os imóveis desvalorizam. A qualidade de vida da população cai. Colocamos como meta melhorar a qualidade de vida da população, o que faz com que os imóveis se valorizem e aí podemos falar em mudança nos impostos. Ainda estamos em uma fase de investimento, por isso não haverá aumento de impostos no ano de 2026. O que vai haver é uma obrigação legal, que é a correção pelo IPCA (inflação). Tenho feito com todo o orçamento, fazemos a projeção para o ano seguinte em cima da valorização definida pelos indicadores do IPCA. Não temos projeto de aumentar impostos na cidade, pelo contrário, queremos reduzir a carga tributária que pesa nas famílias poaenses”.

Saulo também descartou um aumento nas tarifas de ônibus. “No mesmo sentido falo da tarifa de ônibus. Enquanto não tivermos uma frota nova, com ar-condicionado, com piso rebaixado para garantir acessibilidade, não vamos falar em aumento de tarifa. Pelo contrário, venho trabalhando para a gente reduzir ainda mais a tarifa”, disse o prefeito.

Prefeito fala dos desafios para a segurança em Poá

O chefe do Executivo poaense falou sobre o desafio que tem enfrentado na segurança. Na visão dele, a área está ainda mais grave que a saúde no Brasil. “Qualquer cidade que fizer essa pesquisa vai ter esse diagnóstico. Isso por conta do problema da impunidade. As polícias prendem e as leis frágeis soltam o criminoso, fazendo com que ele volte a cometer crimes”.



Na Guarda Civil Municipal (GCM), Saulo tem feito investimentos e renovou uniformes, armamentos, comunicação, treinamentos e nova frota de viaturas. “Nossa GCM atua com veículos adequados para operações policiais, inclusive com picapes”.



Como meta para 2026, o prefeito quer trocar a iluminação em toda a cidade, colocando LED nos postes, deixando a cidade mais iluminada. “Além disso, vamos aumentar as câmeras de monitoramento, colocar câmeras com reconhecimento facial, que vão monitorar todos os bairros e vão contribuir para um cinturão de segurança, monitorando todas as entradas e saídas”, continuou.



De acordo com Saulo, a cidade já tem acertada toda a documentação para aderir ao Smart Sampa, mas ainda não conta com os equipamentos necessários. “Passamos o ano buscando recursos, parcerias. Estamos falando de um investimento que pode chegar a R$ 100 milhões. Por isso fomos buscar apoio, porque Poá exige uma resposta cada vez maior e melhor na segurança”, finalizou o prefeito.



Emprego e renda



Saulo Souza falou sobre o que tem sido feito para aumentar o orçamento e gerar emprego e renda na cidade.

“Liberamos o Refis neste ano, naturalmente a pessoa enfrenta uma dificuldade, que acaba atrasando o imposto. Abrimos o Refis e o povo gosta de pagar, de ter as contas em dia. Quando você vê uma cidade que tem um grupo de pessoas trabalhando, a cidade aumenta a arrecadação, porque o comércio movimenta mais, a indústria vende mais. As obras que anunciamos já movimentaram a economia antes de começar. O setor imobiliário se fortalece”.



O prefeito ressaltou a importância de parcerias público-privadas para fazer investimentos no município. “Dentro dessa lógica do que podemos fazer para aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, um grande parceiro é a iniciativa privada. A iniciativa privada vem se unindo para implantar, em Poá, um parque aquático que vai ser uma referência nacional, com um dos maiores tobogãs de água do país. Também criamos uma conexão com a Secretaria Estadual de Turismo, que vem dando todo o suporte para que a iniciativa privada realize esse grande empreendimento no nosso município”, continuou Saulo.