Saulo alinha com empresa obras de reforma de estações e passarelas

O prefeito de Poá, Saulo Souza, recebeu o gerente de relacionamento da Trivia Trens, Thiago Rodrigues, gerente de relacionamento institucional da Trívia Trens, para um encontro de alinhamento sobre as obras previstas no contrato de concessão das linhas 11 e 12 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O diálogo consolidou mais uma vez o pacote de intervenções que será realizado na cidade, incluindo a reforma, ampliação e modernização das estações de Poá e Calmon Viana, a reestruturação de seis passarelas de pedestres e uma série de melhorias estruturais de drenagem, com previsão para serem executadas entre 2026 e 2031.

A reunião reforçou as tratativas entre a Prefeitura e a concessionária para transformar a infraestrutura ferroviária da cidade nos próximos anos, com foco na segurança, conforto e mobilidade dos passageiros e pedestres.

Saulo Souza destacou que essas melhorias são resultado de um trabalho contínuo de reivindicações junto ao Governo do Estado desde o início de sua gestão. “Como um prefeito que já foi maquinista não deixo sossegada a Trívia Trens para iniciar logo as obras de reforma, ampliação e modernização das estações de trens, das nossas passarelas, além das obras de drenagem. A expectativa é que Poá receba um ciclo contínuo de obras, garantindo mais segurança, conforto e mobilidade para os passageiros e pedestres”, afirmou Souza.

Thiago Rodrigues, da Trívia Trens, frisou que o objetivo do encontro foi fortalecer a comunicação com a administração municipal e apresentar os investimentos previstos no contrato de concessão. “Nossos compromissos incluem reformas significativas nas estações e a modernização das passarelas, garantindo mais segurança e conforto para os usuários”, explicou Rodrigues.

Modernização das estações

O pacote de intervenções inclui reformas significativas nas duas principais estações de Poá. A Estação Poá passará por uma modernização completa, com melhorias na acessibilidade, nova cobertura nas plataformas, requalificação do entorno urbano e adequações estruturais. Já a Estação Calmon Viana será reestruturada com nova acessibilidade, aprimoramento na integração intermodal e intervenções para otimizar a circulação e aumentar a segurança dos usuários.

Essas intervenções estão previstas para ocorrer entre 2026 e 2031, divididas em etapas planejadas para minimizar os impactos aos passageiros.

Reforma das passarelas

Além das estações, a cidade contará com a reestruturação de seis passarelas, que atendem diariamente milhares de pedestres. As melhorias incluirão maior acessibilidade, reforço estrutural, modernização dos sistemas de circulação e iluminação, além da implantação de câmeras de segurança para aumentar a vigilância.