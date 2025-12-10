Saulo Souza abre Estação Natal Poá 2025 no próximo sábado

O prefeito de Poá, Saulo Souza, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, anunciou oficialmente a Estação Natal Poá 2025, que marcará a retomada de uma grande celebração natalina na cidade. Entre os dias os 13 e 23 de dezembro, das 15 às 20 horas, a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe receberá a Vila de Natal, com a Casa do Papai Noel, decoração temática, além de atrações gratuitas, como brinquedos infláveis e atrações culturais, enquanto a Praça da Bíblia já recebeu a maior árvore de Natal da história de Poá, reforçando o brilho especial desta edição. A programação inclui ainda um trenzinho de Natal que irá circular pelo centro da cidade.

Com atmosfera mágica, a Vila de Natal será um local perfeito para reunir famílias e registrar momentos inesquecíveis, com a Casa do Papai Noel, áreas instagramáveis, decoração temática, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, além da presença diária do Papai Noel. A programação, totalmente gratuita, conta ainda com apresentações musicais que prometem embalar o clima natalino e trazer ainda mais magia ao espaço.

Outro destaque é o trem natalino, que partirá da Estação Natal Poá para um percurso pela região central da cidade, oferecendo um passeio encantador para moradores e visitantes. Entre os locais contemplados está a Praça da Bíblia, que recebeu decoração especial e abriga a maior árvore de Natal já instalada em Poá, iluminando o espaço e reforçando o clima acolhedor das festividades.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, a Estação Natal Poá 2025 marca a retomada de uma grande celebração natalina gratuita após muitos anos sem uma programação dessa dimensão. Segundo ele, a cidade está preparada para viver dias de alegria e confraternização. “Preparamos uma grande festa para celebrar um ano de muito trabalho e realizações. A Estação Natal Poá 2025, promovida pelo Fundo Social em parceria com a iniciativa privada, chega para encantar toda a população. Poá tem pressa e merece a presença de Jesus em todas as famílias. Desejo muita saúde, união e alegria a todos, e espero vocês para celebrarmos juntos”, convidou.

Programação cultural

A Estação Natal Poá 2025 contará com apresentações de um grande coral de 150 vozes, além da Banda Marcial, do Coral Municipal e artistas locais. Ao longo do primeiro fim de semana, o público poderá conferir uma programação variada, com música e apresentações de dança.