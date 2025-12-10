Envie seu vídeo(11) 4745-6900
10/12/2025
Natal

Saulo Souza abre Estação Natal Poá 2025 no próximo sábado

Retomada das celebrações natalinas no município incluem a abertura da Vila de Natal, na Praça de Eventos

10 dezembro 2025
Saulo Souza abre Estação Natal Poá 2025 no próximo sábadoSaulo Souza abre Estação Natal Poá 2025 no próximo sábado - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

O prefeito de Poá, Saulo Souza, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, anunciou oficialmente a Estação Natal Poá 2025, que marcará a retomada de uma grande celebração natalina na cidade. Entre os dias os 13 e 23 de dezembro, das 15 às 20 horas, a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe receberá a Vila de Natal, com a Casa do Papai Noel, decoração temática, além de atrações gratuitas, como brinquedos infláveis e atrações culturais, enquanto a Praça da Bíblia já recebeu a maior árvore de Natal da história de Poá, reforçando o brilho especial desta edição. A programação inclui ainda um trenzinho de Natal que irá circular pelo centro da cidade.

Com atmosfera mágica, a Vila de Natal será um local perfeito para reunir famílias e registrar momentos inesquecíveis, com a Casa do Papai Noel, áreas instagramáveis, decoração temática, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, além da presença diária do Papai Noel. A programação, totalmente gratuita, conta ainda com apresentações musicais que prometem embalar o clima natalino e trazer ainda mais magia ao espaço.

Outro destaque é o trem natalino, que partirá da Estação Natal Poá para um percurso pela região central da cidade, oferecendo um passeio encantador para moradores e visitantes. Entre os locais contemplados está a Praça da Bíblia, que recebeu decoração especial e abriga a maior árvore de Natal já instalada em Poá, iluminando o espaço e reforçando o clima acolhedor das festividades.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, a Estação Natal Poá 2025 marca a retomada de uma grande celebração natalina gratuita após muitos anos sem uma programação dessa dimensão. Segundo ele, a cidade está preparada para viver dias de alegria e confraternização. “Preparamos uma grande festa para celebrar um ano de muito trabalho e realizações. A Estação Natal Poá 2025, promovida pelo Fundo Social em parceria com a iniciativa privada, chega para encantar toda a população. Poá tem pressa e merece a presença de Jesus em todas as famílias. Desejo muita saúde, união e alegria a todos, e espero vocês para celebrarmos juntos”, convidou.

Programação cultural

A Estação Natal Poá 2025 contará com apresentações de um grande coral de 150 vozes, além da Banda Marcial, do Coral Municipal e artistas locais. Ao longo do primeiro fim de semana, o público poderá conferir uma programação variada, com música e apresentações de dança.

