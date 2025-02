Saulo Souza anuncia asfalto e melhorias para a Vila São Francisco

A Prefeitura de Poá, em uma ação emergencial em função das fortes chuvas de verão, iniciou na última sexta-feira (21), a aplicação de fresa de asfalto nas ruas da Vila São Francisco. O prefeito Saulo Souza acompanhou os trabalhos e garantiu que este é apenas o começo dos serviços que serão realizados no local. Segundo ele, o bairro terá saneamento básico, iluminação pública, guias, sarjetas, asfalto, obras de drenagem e a segunda fase da regularização fundiária.

"Os moradores da Vila São Francisco não estão mais esquecidos. Estamos chegando com muito trabalho no bairro. Para uma resposta de urgência estamos jogando essas raspas de asfalto nas vias, pois a população está sofrendo muito em virtude das fortes chuvas. Esse é um trabalho emergencial, mas a nossa obrigação é dar as respostas que há muito tempo esses moradores estão aguardando e transformar esse local como uma verdadeira referência para o município, com saneamento, regularização fundiária, iluminação, guias, sarjetas e o sonhado asfalto. Esse é um compromisso da nossa gestão”, destacou o prefeito.

A secretária de Serviços Urbanos, Gizele Lima Dias de Souza, reforçou a importância desse trabalho emergencial, realizado com o apoio do governo estadual, para conter os buracos que se formam nas vias do bairro. “Com a aplicação desse material, conseguiremos garantir uma melhora na mobilidade dos moradores da Vila São Francisca, especialmente agora, quando a situação fica mais crítica”, explicou.

Também estiveram presentes no local os secretários de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira; de Habitação, Marcos Dias; o presidente da Câmara, Lucas Ferrari, além dos vereadores Beto Melo, Raphael Grothe, Renato da Padaria e Fabinho do São José.

Moradores

O tapeceiro Eliel Leal, que mora no bairro há 25 anos, destacou a dificuldade de locomoção no bairro, especialmente no período de chuvas, e agradeceu a atenção do Poder Público. “Estou muito feliz com a vinda do prefeito no bairro, principalmente nesse início de gestão, com a intenção de realizar grandes projetos para todos nós, que precisamos de melhores condições aqui no bairro”, ressaltou.

“Sempre fomos esquecidos. A situação aqui na Vila São Francisco é muito complicada. Colocar essa raspa de asfalto já ajuda muito uma ambulância, um motorista de aplicativo ou até mesmo um ônibus chegar no bairro. Estamos muito felizes que alguém está olhando por nós”, disse a professora Wanderlene Diniz, que reside no bairro há 15 anos.