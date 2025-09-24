Saulo Souza anuncia inauguração do Centro de Saúde da Mulher

O prefeito Saulo Souza anunciou importantes avanços na área da saúde: a inauguração, nas próximas semanas, do Centro de Saúde da Mulher, um espaço inédito na cidade voltado exclusivamente ao atendimento da população feminina, e a contratação de 81 novos profissionais até o momento, e outros 20 até o final do ano. As medidas visam ampliar os serviços, reduzir filas de espera e garantir um acolhimento cada vez mais humanizado à população.

Nos últimos dias, o prefeito Saulo Souza, acompanhado do secretário de Obras, Adriano Panão, realizou diversas vistorias no local para garantir que tudo esteja em perfeitas condições até a inauguração. O Centro de Saúde da Mulher está em fase final de instalação ao lado do antigo Cantinho da Melhor Idade, na região central, e será um equipamento inédito de referência no atendimento exclusivo à saúde feminina em todas as fases da vida.

O espaço contará com uma equipe multidisciplinar, incluindo ginecologistas, psicólogos e outros especialistas, oferecendo consultas, exames e acompanhamento com foco em prevenção, diagnóstico precoce e humanização do cuidado. Entre os serviços programados estão exames de papanicolau, mamografias e ultrassonografias, considerados essenciais para a detecção precoce de câncer de mama e de colo do útero. A unidade também terá acompanhamento para gestantes em gravidez de risco, garantindo maior segurança para mães e bebês.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, a inauguração do novo espaço faz parte do compromisso de fortalecer a saúde pública e oferecer atendimento de qualidade à população. “Em Poá nós não vamos deixar o câncer vencer. Estamos preparando uma obra linda para todas as mulheres da cidade, que terão em breve um espaço de referência para prevenção e acolhimento. E, com a chegada de novos profissionais, que chegarão a 100 até o final do ano, garantimos que toda a rede funcione com mais agilidade, qualidade e humanização. Esse é o carinho da nossa gestão com os usuários do SUS, em especial com nossas mães, esposas, filhas e avós”, afirmou.

Paralelamente, até o momento a administração municipal reforçou a rede com a contratação de 81 novos profissionais, entre médicos especialistas, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de saúde bucal e motoristas. Segundo a Secretaria de Saúde, 48 deles já estão em atividade e os demais estão apresentando a documentação necessária para começar a trabalhar ainda neste semestre. Até o final do ano, o reforço chegará de 100 profissionais no total. Entre os reforços estão cinco novos ginecologistas, três psiquiatras, dois neurologistas, um oftalmologista e quatro clínicos gerais, além de profissionais para o programa de atenção domiciliar (Emad).