quinta 04 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 04/09/2025
Região

Saulo Souza anuncia investimentos para segurança pública de Poá

Durante celebração ao Dia do Guarda Civil, prefeito lembrou conquistas recentes da corporação na cidade

04 setembro 2025 - 21h00Por de Poá
Saulo Souza anuncia investimentos para segurança pública de Poá - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

O Dia do Guarda Civil Municipal (GCM) foi celebrado nesta quarta-feira (03/09) em Poá com um café especial dedicado aos profissionais e o anúncio de novos investimentos em segurança pública e na corporação. A homenagem contou com a presença do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, e do secretário de Segurança, Comandante Ferreira. 

Na ocasião, o chefe do Executivo destacou importantes avanços conquistados, como a progressão de carreira, valorização da categoria, compra de rádios comunicadores e anunciou novas ações, como a ampliação e renovação da frota veículos, compra de coletes e a futura instalação de 120 câmeras de monitoramento integradas ao CSI (Centro de Segurança Integrada).

“Hoje estamos ao lado daqueles que têm estado na ponta, vivendo lições desafiadoras, enfrentando situações de risco e cuidando da nossa segurança e da nossa cidade. Nossos GCMs estão na linha de frente cumprindo sua missão e por isso deixamos nosso muito obrigada e nosso carinho pelo trabalho que fazem em Poá. A singela homenagem que preparamos é uma forma de reconhecer e valorizar esses profissionais valorosos”, destacou o prefeito.

Durante o café oferecido em cada troca de turno dos GCMs, Saulo Souza ressaltou as melhorias e investimentos já realizado para a corporação nos últimos meses, quando a GCM recebeu novos rádios comunicadores, uma antiga demanda dos agentes, assim como a progressão de carreira da corporação, encaminhada pelo Executivo à Câmara Municipal e aprovada por unanimidade pelos vereadores, após anos de reivindicações. O prefeito anunciou também novos investimentos que chegarão, como a ampliação e modernização da frota de veículos em breve, e os novos coletes de proteção, que já estão em fase final de compra. 

“Estamos apenas no início de um grande processo de transformação. Nosso objetivo é levar a Guarda Civil Municipal a um novo patamar, consolidando em Poá uma Polícia Municipal mais moderna e preparada. Além da aquisição de equipamentos, vamos investir fortemente em tecnologia. Cerca de 120 câmeras de monitoramento serão instaladas e integradas ao Centro de Controle do CSI. Também já está em andamento a ampliação da iluminação pública em LED nos bairros, ações que trarão mais segurança e tranquilidade para a população”, destacou o prefeito.

