Saulo Souza assume como vice-presidente temático de Mobilidade na Frente Nacional de Prefeitos

O prefeito de Poá, Saulo Souza (PP), assumiu, nesta terça-feira (8), a vice-presidência temática de Mobilidade Metropolitana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). A presidência geral será do chefe do Executivo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). A chapa eleita comandará a entidade no setor até abril de 2027. A eleição e posse foram realizadas durante a 87ª reunião geral da FNP, que acontece em Brasília.



Engenheiro de formação com mais de 20 anos de trabalho na área de transporte metroferroviário, Saulo Souza assume o cargo com o conhecimento necessário para contribuir com a melhoria do setor. “Tenho experiência nessa área, tanto que em pouco tempo de mandato tive a coragem de estudar o contrato com a empresa de transporte de Poá para reduzir o valor da tarifa para os poaenses, de forma inédita, justa e dentro da legalidade”, destacou.

O prefeito afirmou estar muito feliz em receber essa nova missão, que vai promover a integração do município com o Brasil e a possibilidade de compartilhar experiências relacionadas a transporte e mobilidade com municípios de todo o país. “É uma grande honra representar Poá nesse espaço tão relevante, ao lado de prefeitos de todo o Brasil. Uma oportunidade valiosa para fortalecer o municipalismo, aprender com boas práticas e contribuir com soluções que transformem a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas”, completou.



O prefeito agradeceu o apoio de outros chefes do Executivo e afirmou que seguirá levando o nome da cidade de Poá a instâncias que nunca foram alcançadas. “Poá é uma cidade que agora tem voz, que agora tem vez e está caminhando para um próximo nível. Poá tem pressa e merece o melhor, assim como todas as cidades brasileiras”, finalizou.

Atuação

No comando da Prefeitura de Poá há apenas três meses, Saulo Souza articulou, junto ao governo do Estado, um pacote de investimentos para a realização de obras estruturantes que permitirão melhorar a mobilidade urbana na cidade, entre elas a reestruturação do portal de entrada da cidade pela rodovia Henrique Eroles (SP-66), combate às enchentes na região central com o alargamento do córrego Itaim, modernização e ampliação das estações de trem do centro e de Calmon Viana, bem como a reforma das seis passarelas da cidade. O convênio estadual que prevê a execução desses projetos já foi assinado pelo prefeito, que acompanhou o leilão de concessão das Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), sendo o grupo Comporte Participações S.A. o vencedor e responsável pela realização das obras.

Saulo Souza também conseguiu a redução histórica de R$ 0,60 centavos no valor da tarifa de ônibus das linhas municipais, com a passagem passando de R$ 6,30 para R$ 5,70; e no momento aguarda a assinatura de mais um convênio com o governo do Estado para início das obras de instalação das alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas em Poá, projeto que integra o Complexo Viário do Alto Tietê.

Frente Nacional de Prefeitos

Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos e que reúne todas as capitais e os municípios com mais de 80 mil habitantes. No total a instituição representa 415 médias e grandes cidades, onde vivem 61% dos brasileiros e são produzidos 74% do Produto Interno Bruto (PIB) - dados de 2021 - do país. A entidade é organizada em diretoria executiva, vice-presidências temáticas, por faixa populacional, estaduais e um conselho fiscal.