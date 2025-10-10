Saulo Souza celebra o Dia das Crianças com inauguração e festa

O Dia das Crianças promete ser de muita alegria para as famílias poaenses. Em comemoração à data, o prefeito Saulo Souza, realiza neste domingo (12) as inaugurações da revitalização da Praça da Bíblia e do novo Parque Inclusivo, localizados na Alameda Pedro Calil, s/n. As atividades ocorrerão das 10 às 17 horas, com uma programação especial e gratuita preparada para o público infantil.

O evento contará com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce e muita diversão. O objetivo é proporcionar um dia de alegria para o público infantil. Na ocasião, também será possível se divertir nos novos brinquedos do parque, entre eles o gira-gira e o balanço adaptados, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão e o lazer para todas as crianças.

De acordo com o prefeito, a entrega simboliza o compromisso de Poá em oferecer espaços públicos modernos, acessíveis, seguros e acolhedores para o lazer das famílias. "Além de marcar as entregas, o domingo será um convite à convivência, à criação de boas lembranças e contará com muitas surpresas ao longo do dia", disse. Além do novo parque, a Praça da Bíblia passou por uma reforma completa em sua estrutura, instalação de novos bebedouros e sanitários, entre outros itens para garantir o conforto e o lazer dos munícipes.

Ônibus gratuito

Para garantir que ninguém fique de fora da festa, Saulo Souza anunciou que crianças de até 14 anos, acompanhadas de um adulto, terão gratuidade no transporte coletivo municipal durante o domingo. “Esperamos que todas as famílias possam vir celebrar juntas conosco a vida e a saúde de todas as crianças poaenses”, afirmou o prefeito.

Kit Especial do Dia das Crianças

A programação da Semana das Crianças em Poá vai além das inaugurações. Todas as crianças da rede municipal de ensino receberão um kit especial em homenagem à data. O presente inclui um livro de colorir Bobbie Goods, canetinhas, marshmallow, salgadinho, bolachas recheadas e outros itens de primeira qualidade pensados com muito carinho para os pequenos, inclusive com versões adaptadas para os alunos com restrições alimentares.

“O Dia das Crianças é uma data muito especial para todos nós, e nenhuma criança ficará para trás. A vida é feita de memórias, e as mais bonitas vêm da infância. Por isso, não podemos perder nenhuma oportunidade de garantir o sorriso no rosto de cada criança poaense”, finalizou o prefeito.