Saulo Souza comemora leilão das linhas 11, 12 e 13 que garantirá pacote de investimentos para Poá

O prefeito de Poá, Saulo Souza, comemorou o leilão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Ele esteve presente na Bolsa de Valores (B3) na sexta-feira (28) para acompanhar a definição da empresa responsável pela concessão e falou em "momento histórico e muito importante para Poá".

“Esse é mais um momento histórico que estamos presenciando e que, sem dúvida, é muito importante também para Poá, que será beneficiada por essa concessão e receberá um pacote de investimentos estaduais para realização da reforma e modernização das estações e passarelas, de obras estruturantes que permitirão melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade, por meio também da reestruturação do nosso portal de entrada pela rodovia Henrique Eroles, além de combater as enchentes na região central com o alargamento do córrego Itaim”, destacou o prefeito, que esteve com o governador Tarcísio de Freitas no leilão e reforçou a luta da cidade pelas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas.

Saulo Souza participou de todas as etapas da concessão, desde as audiências públicas realizadas no ano passado em Mogi das Cruzes, Guarulhos e São Paulo, até o leilão do trecho. Ele também recebeu o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini, em seu gabinete, onde conseguiu firmar a parceria com o governo do Estado para receber o pacote de investimentos realizados a partir da nova gestão das linhas de trem.

“Esse convênio com o Estado já foi assinado e agora vamos acompanhar a assinatura do contrato de concessão e, futuramente, o início das atividades da concessionária. Sabemos da urgência que Poá tem por essas melhorias e vamos continuar atentos para que os trabalhos aconteçam de forma gradativa na nossa cidade”, acrescentou o chefe do Executivo.

De acordo com o governador, Poá, assim como todo o Alto Tietê, será beneficiado com a nova gestão das linhas. "Vamos atender cada vez melhor a população, que vai receber estações modernizadas e com acessibilidade. Vamos acabar com as passagens de nível e recuperar as linhas. Sem dúvida, vamos melhorar a qualidade do transporte ferroviário na região", finalizou.

O grupo Comporte Participações S.A. venceu a disputa para gerenciar o Lote Alto Tietê durante sessão pública realizada na sede da B3. A empresa ofereceu desconto de 2,57% sobre as contraprestações pecuniárias a serem pagas pelo Estado. Isso significa uma economia de cerca de R$ 1 bilhão ao longo da concessão. A nova concessionária será responsável por 124 km de extensão de trilhos que beneficiam a região do Alto Tietê, o município de Guarulhos e a zona leste da capital. O investimento previsto para o contrato é de R$ 14,3 bilhões com prazo de concessão de 25 anos.