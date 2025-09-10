Saulo Souza confirma realização da Orquídea Fest 2025 em outubro

A tradicional Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Poá está de volta em 2025 com novo nome e muitas novidades. A retomada do evento foi confirmada pelo prefeito Saulo Souza. Entre os dias 23 e 26 de outubro, a Praça de Eventos será palco da Orquídea Fest 2025, que trará o encanto das flores aliado a shows de artistas nacionais, feira de artesanato, gastronomia e atrações culturais. O tema deste ano será a Holanda, em homenagem à forte ligação histórica do país com a cidade.

O evento contará com quatro grandes shows musicais, além de uma programação infantil na tarde do dia 26 de outubro. As apresentações terão entrada solidária, assim como no Poá Fest, realizado em março em comemoração ao aniversário da cidade. Mais detalhes sobre a troca de ingressos e as atrações serão divulgadas em breve.

Além dos espetáculos musicais, os visitantes poderão visitar os estandes de empresas e indústrias da cidade, a área de comercialização de plantas e flores, o restaurante do Fundo Social, além da praça de alimentação, parque de diversões e feira de artesanato.

De acordo com o prefeito, o evento simboliza o resgate cultural da cidade e a retomada de grandes eventos para a população. “Estamos trazendo de volta as grandes festas que marcaram a identidade do nosso município. O Poá Fest foi o primeiro passo, quando reunimos mais de 40 mil pessoas em dois dias, assim como o Desfile Cívico na região central com milhares de alunos e entidades. Agora, com o Orquídea Fest, estamos resgatando a festa mais tradicional da cidade, conhecida em todo o Estado, e que em 2025 terá a Holanda como tema. Nossa população merece celebrar a cultura e a história de Poá”, afirmou.

Homenagem à Holanda

O tema deste ano é uma homenagem especial à Holanda, reconhecendo a influência de religiosos holandeses na formação histórica e cultural de Poá. Entre eles o Beato Padre Eustáquio, primeiro pároco da cidade na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, entre 1935 e 1941. Conhecido como “Missionário da Saúde e da Paz”, ganhou reconhecimento por sua dedicação aos enfermos e pelas graças atribuídas à sua intercessão. Sua beatificação foi oficializada pela Igreja Católica em 2006.

Outro nome de destaque é o do Padre Simon Switzar, que fundou em 1942 o Reino da Garotada de Poá, acolhendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Inspirado em aldeias infantis europeias, ele também criou a Aldeia Infantil de Poá, deixando um legado de acolhimento e educação.