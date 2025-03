Saulo Souza conquista unidade da Praça da Cidadania para Poá

O prefeito Saulo Souza conquistou com o governo do Estado a instalação de uma Praça da Cidadania em Poá. A construção do equipamento foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas nesta terça-feira (25), durante evento em de Mogi das Cruzes.

O espaço, que oferecerá para a população esporte, lazer e convivência comunitária, além de estimular o desenvolvimento de políticas de qualificação profissional e de assistência social, foi solicitado pelo chefe do Executivo e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza.

“Essa é mais uma excelente notícia para Poá. Em breve, uma Praça da Cidadania será construída na nossa cidade. Agradeço muito o governador Tarcísio de Freitas, que está junto da nossa gestão no trabalho por um futuro de mudança que Poá precisa e a nossa população merece”, enfatizou o prefeito, que participou do evento de entrega da Praça da Cidadania de Mogi.

O próximo passo será a definição, juntamente com a equipe técnica, de uma área para receber o equipamento.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, agradeceu a primeira-dama estadual Cristiane Freitas pelo compromisso em levar esse importante espaço para os poaenses.

“Essa nova conquista para Poá é reflexo das mudança que estamos fazendo em toda a nossa cidade, inclusive na área social. Em breve vamos ter um espaço moderno para formação profissional, lazer, integração social e acolhimento para as famílias do nosso município”, ressaltou.

O governador Tarcísio de Freitas destacou que, além da área de convivência e da prática esportiva, a praça garante também formação profissional. “Serão ofertados cursos importantes que podem conectar as pessoas com o mercado de trabalho. O objetivo da Praça da Cidadania é alterar realidades e proporcionar um futuro melhor para as pessoas”, completou.

O Programa Praça da Cidadania foi idealizado pelo Fundo Social de São Paulo e instituído pelo Governo do Estado com o objetivo de promover espaços destinados à proteção e inclusa~o social, ao aperfeiçoamento profissional e à participação comunitária de pessoas em situação de vulnerabilidade social.