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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Região

Saulo Souza entrega Centro da Melhor Idade de Poá

Inauguração marca um novo tempo para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população idosa de Poá

30 março 2026 - 17h44Por de Poá
Saulo Souza entrega Centro da Melhor Idade de Poá Saulo Souza entrega Centro da Melhor Idade de Poá - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

O prefeito Saulo Souza inaugurou na manhã do último sábado (28) o Centro da Melhor Idade de Poá “José Mariano dos Santos”, localizado na Alameda Pedro Calil, 140, no Centro. A entrega marca um novo capítulo nas políticas públicas voltadas à longevidade no município.

O novo espaço conta com estrutura moderna e completa, incluindo sala de pilates, ambiente de tecnologia, espaço da beleza, salão de jogos, quadras adaptadas, refeitório e diversos ambientes planejados com padrão de espaço particular para atender com conforto, segurança e acessibilidade os idosos da cidade.

O equipamento público foi estruturado para oferecer uma ampla gama de atividades gratuitas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida da população idosa. Entre as opções estão aulas de funcional, alongamento e pilates, além de oficinas criativas de artesanato, atividades culturais e sociais, ambiente de convivência e uma moderna sala de tecnologia voltada à inclusão digital.

A estrutura inclui ainda cozinha equipada com refeitório para confraternizações, espaço instagramável, quadras adaptadas de vôlei e basquete e parceria com academias da cidade para a oferta de hidroginástica. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, além de programações especiais em finais de semana. A meta da administração municipal é atender até 2 mil idosos.

Durante a inauguração, o prefeito Saulo Souza destacou a transformação do espaço, que anteriormente abrigava o antigo Cantinho da Melhor Idade, e ressaltou o impacto positivo para a população. “Por muitos anos vivemos um cenário de desolação em Poá. Hoje, é tempo de alegria e gratidão, porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Este espaço, que estava sem uso desde 2019 e chegou a simbolizar o descaso, volta a ser um lugar de esperança, alegria, saúde e qualidade de vida. Estamos dando um novo passo para transformar o Centro da Melhor Idade em referência no atendimento à longevidade em nossa cidade”, afirmou.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, também celebrou a entrega e reforçou o compromisso com a população idosa. “O passado é uma roupa que não nos serve mais. A partir de agora é tempo de sorrir, cantar e celebrar. Este espaço foi pensado para acolher e proporcionar momentos de alegria e bem-estar. Agradeço a todos os profissionais envolvidos e, especialmente, ao prefeito pela confiança e pelo cuidado com as demandas sociais do nosso município”, disse.

Já a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, destacou o empenho da equipe e o carinho dedicado à construção do espaço. “O idoso está no centro da nossa gestão, e este é um momento de muita alegria. Preparamos cada detalhe com amor, dedicação e muito trabalho para entregar o melhor Centro da Melhor Idade que Poá já teve. Contem conosco, com o Fundo Social, para manter este espaço vivo, acolhedor e cheio de alegria”, finalizou.

Como participar

Os interessados em participar das atividades e programas oferecidos pelo Centro da Melhor Idade devem procurar diretamente a unidade para realizar o cadastro até o dia 6 de abril, das 9h às 16h. Para se inscrever, é necessário ter mais de 60 anos e apresentar comprovante de endereço no município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4636-3717.

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