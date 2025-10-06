Envie seu vídeo(11) 4745-6900
05/10/2025
Região

Saulo Souza entrega Centro de Saúde da Mulher e revoluciona luta contra o câncer em Poá

Unidade, que começa a funcionar nesta segunda-feira (6) com exames preventivos e consultas com especialistas, homenageia a memória de Vanessa Valente

06 outubro 2025
Unidade se destaca pela estrutura modernaUnidade se destaca pela estrutura moderna - (Foto: Divulgação)

A saúde feminina em Poá acaba de alcançar um novo patamar.  Na manhã deste sábado (4), o prefeito Saulo Souza, acompanhado da primeira-dama Flavia Souza, inaugurou o Centro de Saúde da Mulher Poaense Vanessa Valente, instalado na Alameda Pedro Calil, 140, no centro da cidade, um espaço inédito dedicado exclusivamente ao atendimento integral das mulheres.

A unidade, que se destaca pela estrutura moderna, será referência no cuidado feminino em todas as fases da vida, com equipe multidisciplinar e oferta constante de exames preventivos, como mamografia, papanicolau, ultrassonografia e colposcopia, além do acompanhamento de gestações de alto risco.

A inauguração ocorreu em meio às ações do Outubro Rosa, campanha que reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção. A unidade funcionará a partir desta segunda-feira (06), das 7h às 16h, priorizando a prevenção, o diagnóstico precoce e o atendimento humanizado. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, acompanhamento psicológico, exames de rotina e atendimento especializado. O centro foi projetado para atuar como uma clínica de referência, com infraestrutura de padrão diferenciado para acolher as mulheres poaenses.

Durante o discurso, o prefeito Saulo Souza destacou a importância do novo serviço para a população feminina. “Desde o início da gestão estamos empenhando todos os nossos esforços para conseguir entregar essa grande conquista para a população. Nosso objetivo é transformar a saúde da nossa cidade e com essa nova unidade, sem dúvida, estamos colocando a saúde feminina em um próximo nível. Em Poá, o câncer não vai vencer”, afirmou o prefeito.

O secretário de Saúde, Silvanei Mamed, reforçou o impacto da inauguração para o município. “Foi um espaço planejado em cada detalhe para acolher e cuidar com qualidade e amor. A partir desta segunda-feira, já iniciamos os atendimentos com uma agenda integrada às Unidades Básicas de Saúde. Todas as nossas mulheres serão assistidas, porque a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas — e este centro é a prova disso”, declarou.

A primeira-dama Flavia Souza afirmou que a entrega do Centro de Saúde da Mulher Poaense representa a realização de um sonho. “Hoje estamos vendo um grande sonho sair do papel e se tornar realidade por meio de um trabalho coletivo. Nossas mulheres merecem esse atendimento de excelência que vai acontecer aqui de forma permanente. Merecem esse carinho e esse cuidado humanizado da nossa gestão, que fez questão de preparar um espaço acolhedor e de alto padrão para oferecer o melhor tratamento às nossas pacientes.”

Homenagem

A entrega do novo espaço emocionou o público ao homenagear a memória de Vanessa Valente, que faleceu em março deste ano, aos 44 anos, após uma batalha de mais de uma década contra o câncer de mama. Vanessa ficou conhecida na cidade por sua fé, coragem e dedicação em apoiar outras mulheres em tratamento.

O prefeito Saulo Souza destacou o significado simbólico da homenagem. “Hoje é dia de celebração pela vida, pela esperança e pelas mulheres que amamos. Este espaço não é apenas um equipamento público, mas um local que carrega o propósito de cuidar de vidas. A Vanessa foi uma inspiração, e sua história ficará eternizada aqui”, disse.

O esposo da homenageada, o ex-presidente da Câmara de Poá, Mário Sumirê, fez um discurso emocionado ao relembrar a trajetória da esposa. “Vanessa travou uma batalha dura, mas nunca perdeu sua luz, seu sorriso e sua vontade de viver. Transformou sua dor em solidariedade, acolhendo e aconselhando outras mulheres. Este centro representa tudo aquilo que ela defendia: que a prevenção salva vidas”, declarou.

A cerimônia contou com a presença dos familiares da homenageada, entre eles a filha Larissa Quintino Ferrari, o filho Murilo Jun, e a mãe Marina Fernandes da Silva, além do genro e presidente da Câmara de Poá, Lucas Ferrari, que agradeceu ao prefeito pela homenagem. “Quero parabenizar pelo cuidado com as mulheres da nossa cidade e por essa linda homenagem. Tenho certeza de que Vanessa está em um lugar melhor, olhando por nós”, finalizou.

