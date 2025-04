Saulo Souza faz balanço dos 100 dias e afirma que Poá vive um novo tempo

Com apenas 100 dias à frente da Prefeitura de Poá, o prefeito Saulo Souza tem implementado um novo modelo de gestão, pautado no diálogo, na escuta ativa e em ações concretas que já começam a transformar a realidade da cidade. Segundo ele, o município vive um novo tempo, marcado pela retomada da esperança e da confiança da população.

“Desde o primeiro dia de mandato, temos trabalhado intensamente, tanto nos bastidores quanto nas ruas, para reconstruir a confiança da população e retomar o orgulho de ser poaense. Foram dias de escuta, de decisões difíceis, mas necessárias. De mãos dadas com o povo, estamos arrumando a casa e lançando as bases para uma cidade que tem tudo para crescer com dignidade”, afirma Saulo Souza.

Entre os principais marcos destes primeiros 100 dias de gestão estão o choque de gestão na área da zeladoria urbana, a realização de duas edições do Mutirão Poupatempo da Saúde, que têm contribuído para zerar filas de exames e consultas, além da retomada do diálogo institucional com o Governo do Estado e com o Governo Federal, garantindo que Poá volte a ter voz e vez em outras esferas.

Uma das conquistas mais simbólicas foi a assinatura de um convênio com o Governo do Estado para a reforma e modernização das estações de trem e passarelas da cidade, sendo essa uma demanda antiga da população.

“Não fizemos tudo, é verdade. Ainda há muito trabalho pela frente. Mas já é possível sentir que Poá está voltando ao rumo certo e a população também sabe disso. Com coragem, responsabilidade e amor pela cidade, seguiremos com humildade para ouvir, com firmeza para decidir e com o coração no lugar certo: ao lado do povo”, completou o prefeito.

Confira os principais conquistas e ações realizadas nos 100 dias de gestão:

Água encanada para a Vila São Francisco

A Prefeitura de Poá, em parceria com a Sabesp, deu início à implantação do sistema de abastecimento de água na Vila São Francisco. Com a realização das ligações, mais de 4 mil pessoas passarão a contar com água encanada em suas residências, garantindo mais dignidade e qualidade de vida. Com a conclusão dessa etapa, Poá se tornará a primeira cidade da região a universalizar o fornecimento de água.



Combate às enchentes

Logo no início do mandato, o prefeito determinou o desassoreamento do piscinão localizado na Vila Romana e destacou a importância da ação para garantir o pleno funcionamento do reservatório durante as fortes chuvas de verão. Foram retirados 500 caminhões de resíduos do local.

Outra ação para reforçar o combate às enchentes foi a instalação de gaiolas em aço galvanizado dentro dos bueiros para impedir que o lixo trazido pela água das chuvas chegue até os córregos e rios.



Choque de gestão na Zeladoria

Desde que assumiu a Prefeitura de Poá, o prefeito tem priorizado as ações de limpeza das ruas e a retirada dos materiais descartados irregularmente nos espaços públicos. O trabalho faz parte do choque de gestão na área da zeladoria que foi iniciado desde o primeiro dia de sua gestão.



Pacotão da Bondade

Na primeira sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Poá, realizada no dia 4 de fevereiro, o prefeito Saulo Souza esteve presente e acompanhou a aprovação do “Pacotão da Bondade”, enviado à Casa de Leis com projetos de lei voltados para a valorização dos servidores, entre eles a volta do vale-alimentação, a progressão de carreira para a Guarda Civil Municipal (GCM) e o pagamento de pró-labore para policiais militares, além do aumento de quase 40% na bolsa da Frente de Trabalho.



Material escolar na primeira semana de aula

A Prefeitura de Poá iniciou a entrega dos kits de uniforme e material escolar na primeira semana de aula dos mais de 13 mil alunos que compõem a Rede Municipal de Ensino. “Pela primeira vez na história, logo no início da nossa gestão, Poá está recebendo os uniformes e os materiais escolares no mês de janeiro e os alunos da Rede Municipal de Ensino terão os kits já na primeira semana de aula. Esse é o nosso compromisso. Para nós, escola é fábrica de fazer futuro e a educação deve estar sempre em primeiro lugar”, disse o prefeito.



Praça da Cidadania para Poá

O prefeito Saulo Souza conquistou com o governo do Estado a instalação de uma Praça da Cidadania em Poá. A construção do equipamento foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas, durante evento em de Mogi das Cruzes. O espaço foi solicitado pelo chefe do Executivo e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza.



Redução no valor da zona azul

A Prefeitura de Poá revogou o decreto que estipulava em R$ 3 o valor da zona azul na cidade. O motorista que utiliza as vagas de estacionamento rotativo paga hoje a tarifa de R$ 2,50.



Redução da Tarifa de Ônibus

Menos de três meses depois de tomar posse, o prefeito de Poá, Saulo Souza, anunciou, de maneira inédita na região, a redução na tarifa de ônibus no município de R$ 6,30 para R$ 5,70. A passagem, que era uma das mais caras entre os municípios do Alto Tietê, passou a ser uma das mais baratas.



Sistema digital de Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Urbana de Poá concluiu o processo de implantação do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp CAD), que integra as forças de segurança do município e promove um avanço tecnológico no combate à criminalidade. O sistema conecta órgãos como Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SAMU, promovendo uma resposta mais eficiente às demandas da população nos serviços emergenciais.



Operação Lei e Ordem

Organizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e com o apoio da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária e do Departamento de Fiscalização de Posturas, a Operação Lei de Ordem fiscaliza atua no combate a crimes como roubo e furto, bem como a atividade de comércios irregulares.

A Secretaria de Segurança de Poá também promove o Programa de Policiamento Preventivo Especializado. O trabalho, realizado pela GCM, integra o choque de gestão previsto pela pasta, que visa combater crimes como roubo, furto, tráfico de drogas e perturbação da ordem.



Neurologia e Psiquiatria e Sala Sensorial no CEME

Com o objetivo de garantir um atendimento amplo e humanizado na Saúde de Poá, o prefeito Saulo Souza inaugurou a ala de especialidades em Neurologia e Psiquiatria Adulto e Infantil e a Sala Sensorial. O novo serviço médico está instalado no Centro Municipal de Especialidade (CEME). A ação, inédita no município, vai garantir humanização e acolhimento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências ocultas e Síndrome de Down.



Doação dos carros oficiais

Logo no início da gestão, o prefeito fez a entrega de dois veículos oficiais do gabinete para o transporte exclusivo de pacientes oncológicos do município. O objetivo da ação foi oferecer mais conforto e dignidade para pessoas que fazem tratamento contra o câncer em outras cidades e precisam percorrer longas distâncias.



Mutirões

Em três meses foram realizados dois Mutirões Poupatempo da Saúde, que agilizou o atendimento da população e diminuiu a grande lista de espera por consultas médicas. As ações contaram com atendimentos nas áreas de clínica geral, pediatria, dermatologia, neurologia adulto e infantil, endocrinologia, ortopedia, oftalmologia, nutrição e psicologia, além de exames de ultrassom abdominal, transvaginal, das articulações, mama, pélvico, além de mamografia e Papanicolau.

O chefe do Executivo também anunciou a instalação do Centro de Saúde da Mulher e um novo Cantinho da Melhor Idade.



Economia na Saúde

A Prefeitura de Poá inaugurou uma usina de captação de energia solar para o abastecimento do Pronto Atendimento Dr. Guido Guida. A ação, em parceria com a concessionária EDP, faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) e garantirá uma redução de 50% na conta de consumo da unidade de saúde. As melhorias compreendem também a substituição de luminárias comuns por LED.



Corpo de Bombeiros

A cidade de Poá contará com um quartel do Corpo de Bombeiros. A instalação do posto foi solicitada pelo prefeito Saulo Souza e garantida pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, que também confirmou o retorno do atendimento 24 horas da Delegacia de Flagrantes, a implantação de um sistema de monitoramento com reconhecimento facial e o envio de policiais civis e militares para reforçar a segurança no município.



Reforma das estações e passarelas e instalação de alça do Rodoanel

O prefeito Saulo Souza garantiu um pacote de investimentos estaduais para realização de obras estruturantes que permitirão melhorar a mobilidade urbana na cidade, por meio da reestruturação do portal de entrada da cidade pela rodovia Henrique Eroles (SP-66), além de combater as enchentes na região central com o alargamento do córrego Itaim. O Governo do Estado também garantiu a modernização e ampliação das estações de trem do centro e de Calmon Viana, bem como a reforma das seis passarelas da cidade.

A gestão também aguarda a assinatura do contrato para início das obras para construção de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas.



FNP

O prefeito de Poá assumiu na última terça-feira (8), a vice-presidência temática de Mobilidade Metropolitana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). A presidência geral será do chefe do Executivo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). A chapa eleita comandará a entidade no setor até abril de 2027. A eleição e posse foram realizadas durante a 87ª reunião geral da FNP, que aconteceu em Brasília.

Engenheiro de formação com mais de 20 anos de trabalho na área de transporte metroferroviário, Saulo Souza assume o cargo com o conhecimento necessário para contribuir com a melhoria do setor.