Saulo Souza homenageia GCMs de Poá e anuncia novos investimentos em segurança pública

O Dia do Guarda Civil Municipal (GCM) foi celebrado nesta quarta-feira (03/09) em Poá com um café especial dedicado aos profissionais e o anúncio de novos investimentos em segurança pública e na corporação. A homenagem contou com a presença do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, e do secretário de Segurança, Comandante Ferreira.

Na ocasião, o chefe do Executivo destacou importantes avanços conquistados, como a progressão de carreira, valorização da categoria, compra de rádios comunicadores e anunciou novos ações, como a ampliação e renovação da frota veículos, compra de coletes e a futura instalação de 120 câmeras de monitoramento integradas ao CSI (Centro de Segurança Integrada).

“Hoje estamos ao lado daqueles que têm estado na ponta, vivendo lições desafiadoras, enfrentando situações de risco e cuidando da nossa segurança e da nossa cidade. Nossos GCMs estão na linha de frente cumprindo sua missão e por isso deixamos nosso muito obrigada e nosso carinho pelo trabalho que fazem em Poá. A singela homenagem que preparamos é uma forma de reconhecer e valorizar esses profissionais valorosos”, destacou o prefeito.

Durante o café oferecido em cada troca de turno dos GCMs, Saulo Souza ressaltou as melhorias e investimentos já realizado para a corporação nos últimos meses, quando a GCM recebeu novos rádios comunicadores, uma antiga demanda dos agentes, assim como a progressão de carreira da corporação, encaminhada pelo Executivo à Câmara Municipal e aprovada por unanimidade pelos vereadores, após anos de reivindicações. O prefeito anunciou também novos investimentos que chegarão, como a ampliação e modernização da frota de veículos em breve, e os novos coletes de proteção, que já estão em fase final de compra.

“Estamos apenas no início de um grande processo de transformação. Nosso objetivo é levar a Guarda Civil Municipal a um novo patamar, consolidando em Poá uma Polícia Municipal mais moderna e preparada. Além da aquisição de equipamentos, vamos investir fortemente em tecnologia. Cerca de 120 câmeras de monitoramento serão instaladas e integradas ao Centro de Controle do CSI. Também já está em andamento a ampliação da iluminação pública em LED nos bairros, ações que trarão mais segurança e tranquilidade para a população”, destacou o prefeito.

O secretário de Segurança, Comandante Ferreira, destacou que a atual gestão tem proporcionado um nível de valorização sem precedentes na história da corporação. “Estou há 17 anos nesta instituição e nunca presenciei tanto respeito e reconhecimento como agora. Tenho a certeza de que ainda virão muitas conquistas para nossa Guarda e para a cidade. Só tenho a agradecer ao prefeito Saulo Souza, à primeira-dama Flávia Souza e a todos os integrantes da corporação pelo empenho e dedicação”, afirmou.

O prefeito lembrou ainda que o Comandante Ferreira é o primeiro GCM de carreira a assumir a Secretaria de Segurança na história de Poá. Para ele, isso reforça a capacidade de a própria corporação formar lideranças para áreas estratégicas. “Isso demonstra que a própria corporação é capaz de formar os melhores nomes para liderar uma área tão importante”, disse.