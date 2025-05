Saulo Souza inicia operação de inverno com reforço no serviço de acolhimento

Diante da queda nas temperaturas, a Prefeitura de Poá está intensificando as ações de acolhimento para proteger a população em situação de rua. Coordenada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Fundo Social e com o apoio da Defesa Civil, a iniciativa oferece abrigo, alimentação, cuidados básicos de higiene e apoio também aos animais de estimação dessas pessoas. O objetivo é garantir segurança, dignidade e proteção imediata durante o período de frio intenso,

minimizando os riscos à saúde e à vida dos mais vulneráveis.

“Vamos oferecer cinco refeições, uma cama aconchegante, chocolate quente e banho quente. Estamos ao lado das nossas equipes técnicas nessa linda corrente do bem para salvar vidas”, destacou o prefeito Saulo Souza, que, ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, e do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Teixeira, apresentou mais detalhes da operação de inverno, entre eles melhorias no abrigo, como a troca de colchões, roupas de cama e cobertores.

Uma das novidades reforçadas pelo prefeito é a inclusão dos animais de estimação da população em situação de rua no acolhimento emergencial. Para isso foram disponibilizadas casinhas para abrigar os cães, além de ração e outros itens. A medida atende a uma demanda recorrente dos beneficiados, que muitas vezes recusam o abrigo por não quererem se separar de seus companheiros. “A gente sabe que muitas dessas pessoas têm como companhia apenas o seu animalzinho. Garantir que eles também tenham abrigo é um gesto de respeito e humanidade”, afirmou o prefeito.

Contribuição da população

As ações de abordagem e acolhimento são realizadas por equipes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que circulam pela cidade em busca de pessoas que ainda não foram incluídas na rede de atendimento. O secretário da pasta, Wellington Alves Teixeira, reforçou o papel da população nesse processo: “Quem identificar uma pessoa em situação de rua que ainda não foi abordada nem acolhida pode entrar em contato com nossas equipes. Elas estão de plantão para realizar a abordagem social. Dessa maneira, os munícipes contribuem para que essas pessoas sejam encaminhadas ao nosso serviço de acolhimento”, orientou. O telefone para solicitação do serviço é o (11) 4639-9227.

Campanha do Agasalho

Além do acolhimento, a cidade segue com a Campanha do Agasalho, que neste ano tem o tema: “Poá tem pressa para cuidar e abraçar”. A iniciativa, liderada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, conta com quase 200 pontos de coleta espalhados por toda a cidade, incluindo prédios públicos, secretarias municipais, escolas, igrejas, supermercados, lojas e empresas parceiras.

“A doação dos poaenses aquece vidas. Vamos ajudar quem mais precisa nesses dias de frio. Nossos pontos de arrecadação estão por toda cidade. Uma peça de roupa pode fazer toda a diferença”, ressaltou Flavia. A campanha aceita doações de roupas de inverno, cobertores, meias, luvas, calçados e outros itens em bom estado. Todos os materiais arrecadados são destinados diretamente às pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelas equipes sociais do município.