Saulo Souza lança programa Geração SER com abertura de 50 vagas de estágio para estudantes

O prefeito Saulo Souza lançou nesta terça-feira (8) o programa Geração SER (Serviço, Emprego e Renda) com a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 50 vagas de estágio voltadas a estudantes do ensino médio. As oportunidades são para atuação em diversas secretarias municipais, com inscrições abertas até o dia 15 de julho, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), por meio deste link.

As vagas foram abertas em parceria com o programa Bolsa Estágio do Ensino Médio (BEEM), do Governo do Estado, promovido em parceria com o CIEE. Os selecionados vão desempenhar atividades administrativas nas secretarias municipais em jornadas de 4 horas diárias, das 8 às 12 horas ou das 13h às 17h, totalizando 20 horas semanais. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 703,38, com direito a vale-transporte.

Os estagiários atuarão como auxiliares em atividades como atendimento ao público, organização de arquivos, apoio em rotinas administrativas e outras tarefas de apoio à área. Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato esteja cursando o ensino médio e tenha participado do SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

“O programa Geração SER é uma promessa nossa de campanha que se torna realidade. São 50 vagas abertas, mais cadastro reserva. Uma grande oportunidade para os nossos jovens, porque além de proporcionar aprendizado prático, o estágio também permite que eles tenham contato direto com as atividades cotidianas da administração pública. Esse é nosso compromisso, gerar emprego e renda para a nossa juventude”, detalhou o prefeito.

Segundo a secretária de Administração de Poá, Thaís Alves, o programa é uma forma de capacitar jovens e, ao mesmo tempo, oportunizar a primeira experiência profissional. “É muito importante abrir esse espaço para as pessoas que estão começando no mercado de trabalho”, afirmou. Ainda de acordo com a chefe da pasta, a seleção dos inscritos para participarem do programa será realizada a partir da nota do SARESP.