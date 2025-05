Saulo Souza participa de missão internacional na Holanda com foco em combate às enchentes

O prefeito de Poá, Saulo Souza, integra a comitiva de sete prefeitos brasileiros que participam da “Missão Holanda”, promovida pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) em parceria com o WRI Brasil. Único representante do Estado de São Paulo, o chefe do Executivo poaense participa da agenda internacional como vice-presidente temático de Mobilidade Metropolitana da entidade, com foco em conhecer soluções inovadoras em planejamento urbano, gestão hídrica, mobilidade sustentável e captação de recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento climático.

A missão teve início na última segunda-feira (19), na cidade de Haia, capital administrativa dos Países Baixos. Ao longo da semana, os participantes visitaram projetos e instituições de referência mundial, com foco em soluções inovadoras que utilizam infraestrutura verde e tecnologias urbanas resilientes. Ainda em Haia, a comitiva foi recebida por Jan van Zanen, prefeito da cidade e presidente da organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). A agenda institucional incluiu também encontros com a Associação de Municípios Holandeses (VNG) e com o escritório europeu do World Resources Institute (WRI), copromotor da missão.

Na última terça-feira (20), a delegação seguiu para Amsterdam, onde conheceu projetos que utilizam Soluções baseadas na Natureza (SbN), como telhados verdes e espaços públicos adaptados para retenção de água da chuva. No Departamento de Sustentabilidade e Planejamento Urbano da prefeitura, foram apresentadas as diretrizes e marcos legais que estruturam essas ações, como o Código de Obras da cidade. Nesta quinta-feira (22), o grupo visitou a Universidade Técnica de Delft (TU Delft), onde conheceu mais sobre políticas de “cidades-esponja, e a Green Village, espaço experimental em sustentabilidade.

Para o prefeito Saulo Souza, que está na Holanda acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, a missão é uma oportunidade única para preparar o futuro de Poá e se alinhar a boas práticas internacionais.

“Estamos na Holanda, um lugar que nos dá orgulho de fazer uma missão como essa, devido ao vínculo afetivo e histórico com a nossa cidade, pois aqui nasceram padre Eustáquio, o primeiro pároco de Poá, e o padre Simon Switzar, fundador do Reino da Garotada de Poá. Estou ao lado de colegas prefeitos do Brasil, representando o nosso país nessa missão, buscando conhecimento sobre tecnologia, obras de combate a enchentes e alagamentos, formas de financiamento, captação de recurso e, principalmente, buscando toda essa inspiração de mudança e inovação que Poá tanto precisa e merece”, afirmou.

Além do prefeito poaense, a “Missão Holanda” reúne mais 25 participantes. Entre os prefeitos presentes estão Cícero Lucena (João Pessoa-PB), Margarida Salomão (Juiz de Fora-MG), Arthur Henrique (Boa Vista-RR), Elcione Ramos (Igarassu-PE), Donatinho (Santa Bárbara do Tugúrio-MG), além da vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan.

Liderança na FNP

Saulo Souza assumiu, no dia 8 de abril de 2025, a vice-presidência temática de Mobilidade Metropolitana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. A eleição e posse foram realizadas durante a 87ª reunião geral da FNP, que aconteceu em Brasília.

A participação de Poá na "Missão Holanda" é a primeira agenda internacional do prefeito desde que assumiu a vice-presidência na FNP e demonstra o empenho em trazer novas ideias e fortalecer Poá como uma cidade preparada para os desafios do presente e do futuro.

“Poá tem urgência em se reinventar, e essa viagem é um passo importante nesse caminho. Com planejamento, parcerias e boas práticas, vamos transformar nosso município em referência de inovação e sustentabilidade”, concluiu.