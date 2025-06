Saulo Souza participa de plantio de mudas ao lado de alunos da rede municipal

Alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Manoel da Silva de Oliveira participaram de uma atividade especial de plantio de muda de árvores na última terça-feira (17), ao lado do prefeito de Poá, Saulo Souza. A ação, realizada na Fonte Primavera, faz parte do programa Poá Mais Verde e integra a programação do Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental. Promovida pelas Secretarias de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Educação, a iniciativa reforçou a importância da preservação ecológica com os estudantes da rede municipal de ensino.

A atividade buscou proporcionar às crianças uma vivência prática com a natureza, além de sensibilizá-las sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente. A ação aconteceu na área da Fonte Primavera, local reconhecido como área de preservação ecológica e parte integrante do Programa Nascentes, voltado à recuperação e proteção de nascentes em áreas urbanas. Durante o evento, o prefeito destacou o simbolismo do momento e o compromisso da gestão com a educação ambiental desde a infância.

“Junho é o mês mundial do meio ambiente, e para nós é uma alegria estar em momentos como esse, fazendo a diferença na vida das nossas crianças. Vamos proporcionar cada vez mais experiências como essa para construirmos esse futuro de mudança também na área ambiental”, afirmou o chefe do Executivo. “Nosso dia foi iluminado com essa linda iniciativa das Secretarias de Meio Ambiente e Educação de proporcionar para esses estudantes o primeiro contato com o plantio de uma árvore”, completou.

Segundo a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, além da recuperação ambiental, o evento teve como objetivo fortalecer o vínculo da população com o território e seus recursos naturais. “Mais do que plantar mudas, essa iniciativa cultiva esperança, preserva o equilíbrio da natureza e fortalece o compromisso da cidade com um futuro mais verde e saudável”, afirmou.

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, falou sobre o impacto positivo da ação no processo de formação dos alunos.

“Para nós a educação ambiental é uma das prioridades. É um tema central na pauta da cidade, pois é um assunto mundial. Levar os alunos a experiências como essa é fundamental para que entendam, desde cedo, a responsabilidade que todos temos com o planeta”, finalizou.