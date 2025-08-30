Saulo Souza participa do 67º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo

O prefeito de Poá, Saulo Souza, participou na terça-feira (26) da abertura do 67º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo (CEM-SP), realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM). O evento segue até quinta-feira (28), na Arena Pacaembu, na capital paulista, e reúne cerca de 7 mil participantes, entre prefeitos, secretários, técnicos e lideranças políticas de todo o Estado e do país.

Estiveram presentes na abertura o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o ex-presidente da República, Michel Temer, além de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O prefeito Saulo Souza ressaltou a relevância do encontro para ampliar a visibilidade e o protagonismo do município. “É um evento que reúne a classe política do Estado e do país para discutir os principais temas que afetam diretamente os municípios. Poá é uma cidade que agora tem vez e tem voz, e que faz aproximações e articulações políticas relevantes, ampliando cada vez mais a representatividade da nossa cidade no Estado de São Paulo e no Brasil”, afirmou.

Além do prefeito, secretários municipais de Poá também participam do congresso. Nesta quarta-feira (27) eles acompanham novos painéis temáticos, que abordam temas estratégicos e a busca por soluções inovadoras para os desafios municipais.

“Esses são grandes momentos de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da nossa gestão. Uma oportunidade única para conhecermos novas ideias, ampliarmos contatos e mostrarmos o protagonismo de Poá no cenário estadual”, acrescentou o prefeito, que, além de acompanhar a cerimônia de abertura, visitou os estantes instalados em uma das arenas do evento para conhecer as novidades relacionadas à gestão pública.

Congresso

O congresso contará com mais de 100 palestras, distribuídas em quatro arenas de debates. As atividades incluem plenárias, formações práticas, networking e a maior feira de soluções públicas do calendário nacional. Durante os três dias de evento, além das discussões políticas e técnicas, haverá espaço para apresentação de boas práticas de gestão, além de atrações culturais e esportivas. A participação da iniciativa privada e do terceiro setor reforça o caráter de integração e abre caminho para parcerias capazes de transformar políticas públicas em resultados concretos.

Entre os principais objetivos do 67º CEM-SP estão: conectar gestores municipais a autoridades estaduais e federais; integrar recursos e programas; estimular consórcios regionais; e fortalecer o desenvolvimento integrado. O encontro também busca ampliar a voz das cidades junto aos governos estadual, federal e ao Congresso Nacional.

De acordo com a Associação Paulista de Municípios, a ideia é oferecer aos gestores municipais ferramentas práticas e conhecimento para enfrentar os desafios cotidianos das administrações, além de promover soluções que possam ser replicadas em diferentes realidades do Estado.