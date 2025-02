Saulo Souza quer reduzir tarifa e fará nova licitação do transporte público

O prefeito de Poá, Saulo Souza (Progressistas), afirmou, durante entrevista ao DS, nesta quinta-feira (30), que fará uma nova licitação para escolher uma nova empresa responsável pelo transporte público no município.

O prefeito voltou a criticar o valor da tarifa, que é de R$ 6,30, e o classificou como uma “covardia” com a população. “Nosso compromisso de reduzir a tarifa de ônibus está de pé. É uma covardia com a população de Poá. Nós temos apenas quatro linhas. O valor é alto e o usuário paga para andar em um trajeto curto”, criticou.

Ele afirmou que a empresa atual, a Radial Transportes, poderá participar da nova licitação. Contudo, o prefeito adiantou que a empresa vencedora terá que obedecer a alguns paradigmas. Entre elas, estão: redução da tarifa, ônibus com ar-condicionado e piso rebaixado, integração das quatro linhas da cidade e um estudo para uma integração para os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Ele não adiantou para qual valor pretende reduzir.

A obra do Balneário Vicente Leporace foi um dos assuntos abordados durante a entrevista. Saulo Souza afirmou que pretende entregar até o fim de seu mandato. Além disso, afirmou que outras obras, como o CEP Santa Luzia e a UPA do Calmon Vianna, também ficarão prontas. “Nosso compromisso é finalizar obras paralisadas ou com lentidão. Fizemos um diagnóstico, acionamos gestores dos contratos e empresas. Queremos acelerar essas obras”, disse.

“Cerca de R$ 40 milhões foram colocados naquela obra (Balneário). Estamos como 60% de conclusão. Nosso compromisso é entregar no mandato, mas ela envolve recursos do Estado. Outra luta nossa”, complementou.

O prefeito também foi questionado sobre a continuidade de Poá no Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). Ele decidiu manter Poá inscrito no consórcio. De acordo com Saulo, logo no início da gestão, ele reuniu sua equipe para apresentar um diagnóstico da situação e de todos os programas e parcerias realizados através do Condemat +.

“Houve um período de análise e reflexão sobre a importância desses programas. Depois de conversar com os nossos técnicos e com os prefeitos, tomamos a decisão de manter Poá inscrito no consórcio. É uma cidade que vive um novo tempo e busca ter seu protagonismo”.

Uma das reivindicações é um estudo de drenagem urbana que contenha todas as cidades. “Poá sofre com enchentes e precisamos entender dentro de uma lógica regional, envolvendo Ferraz, Itaquá, Suzano e a Capital. Estamos criando conexões para superarmos essa questão”.

Ainda segundo o prefeito, há um projeto piloto para a instalação de gaiolas dentro de bueiros. O objetivo é impedir que grandes volumes de lixos e entulhos parem nos córregos da cidade.

Saulo Souza também relatou que encontrou um cenário desafiador assim que assumiu a Prefeitura. De acordo com o prefeito, está sendo realizada uma avaliação das contas públicas e uma reavaliação dos contratos firmados pelas administrações anteriores.

“Uma das prioridades é valorizar todos os setores”, disse.