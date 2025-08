Saulo Souza realiza formatura do Programa 'Mãos que Fazem'

A Praça de Eventos de Poá foi palco de um dia de festa e transformação na última quinta-feira (31), com a cerimônia de formatura do programa “Mãos que Fazem”, promovido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em parceria com o Fundo Social. O evento contou com a presença do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, além de alunos, coordenadores, professores, autoridades e familiares para celebrar a conclusão dos cursos gratuitos voltados à capacitação profissional e à promoção da inclusão social.

Além das capacitações técnicas, entre elas pintura em tecido, corte e costura, costura criativa, manicure e pedicure, escova e finalização de cabelo, boneca de pano e jardinagem, o programa trouxe uma novidade que chamou atenção: a Oficina de Inclusão Social. A iniciativa inédita no município teve como objetivo desenvolver habilidades interpessoais, autoestima e fortalecimento de vínculos entre os participantes.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância do projeto para a geração de renda e a valorização da cidadania. Segundo ele, o programa une vários cursos que abrem portas para a autonomia, fortalecem a autoestima, promovem a empregabilidade e garantem inclusão. “Hoje é um dia de celebração e alegria pelo encerramento de mais uma jornada dos nossos cursos realizados pela Secretaria de Assistência e pelo Fundo Social. Aqui estão aqueles que receberam capacitação profissional e agora podem desenvolver uma atividade e assim conquistar sua dignidade”, afirmou.



A primeira-dama Flavia Souza celebrou o resultado das ações com entusiasmo. “Que alegria ver nossa Praça de Eventos tão iluminada com tantas famílias. Quero parabenizar os alunos que participaram do curso ‘Mãos que Fazem’. Os professores levam muito a sério essa relação dos cursos com a geração de emprego e renda. Muitos já estão produzindo e vendendo o material que aprenderam nos cursos”, ressaltou.

O programa “Mãos que Fazem” se destaca não apenas pela variedade de cursos ofertados, mas também pela qualidade dos profissionais envolvidos no processo formativo. As aulas foram ministradas por um time dedicado composto pelos professores Eunice Bento Miranda, Silvia Cristina Melo, Helena Rosa de Paula, Noemi Correia da Silva, Guilherme Augusto Silva, Tania Cristina Feliciano Tavares, Jose Airton Macedo Araújo, Alessandra de Souza Caner Ginez e Elizabeth Barbosa de Oliveira.