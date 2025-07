Saulo Souza recebe deputado Dr. Jorge do Carmo e garante apoio para a saúde

O prefeito Saulo Souza recebeu na tarde desta quinta-feira (10), a visita do deputado estadual Dr. Jorge do Carmo, em um encontro que marcou a abertura de um diálogo direto com o parlamentar e o reforço da articulação política para garantir novos investimentos para o município, especialmente na área da saúde.

Durante a reunião, realizada em seu gabinete, Saulo Souza apresentou ao deputado as principais demandas da cidade e destacou a necessidade de mais recursos para o sistema de saúde. Segundo ele, essa é uma das áreas prioritárias da gestão.

“Quando a gente recebe pessoas com a história e o legado que o deputado tem, nosso coração se enche de alegria. Porque mostra que o nosso trabalho está crescendo e atraindo pessoas como o Dr. Jorge, que briga e luta pela causa da região. Essa visita é um grande gesto do deputado e uma nova parceria política para nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Dr. Jorge do Carmo, que cumpre seu segundo mandato como deputado estadual, se colocou à disposição para colaborar com a gestão municipal e se comprometeu a interceder por recursos junto ao Governo do Estado. “O prefeito pediu apoio para a saúde, e vamos ajudar o município. Vim me apresentar a essa gestão que está iniciando e reafirmar meu compromisso em colaborar com Poá”, declarou o parlamentar.

Com uma trajetória política marcada por sua atuação no Alto Tietê, Dr. Jorge do Carmo acumula experiência em diferentes funções no poder público. Foi secretário de Habitação do município de Ferraz de Vasconcelos, além de ter atuado como chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo e na Subprefeitura de Guaianases.

Para o deputado, a aproximação com Poá representa não apenas um gesto institucional, mas também uma forma de ampliar sua atuação em defesa das demandas locais. “Quero estreitar ainda mais os laços com a cidade. O prefeito Saulo Souza mostra disposição para o diálogo e compromisso com o povo, e isso me anima a buscar caminhos para ajudar de forma efetiva”, finalizou.