Saulo Souza recebe deputado Rodrigo Moraes e garante emenda para Poá

O prefeito de Poá, Saulo Souza, recebeu nesta terça-feira (10) a visita do deputado estadual Rodrigo Moraes, que anunciou a destinação de uma emenda parlamentar para o município no segundo semestre de 2025. O encontro reforçou o alinhamento político entre os poderes e abriu novos caminhos para a captação de recursos e investimentos para a cidade.

Rodrigo Moraes destacou o compromisso com Poá e agradeceu a recepção. “Como deputado estadual, venho até Poá para ouvir as reivindicações do prefeito Saulo Souza e colaborar com a administração municipal. Vamos buscar recursos junto ao Governo do Estado, e apresentarei uma emenda parlamentar já neste segundo semestre”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou sua ligação com o município. “Poá é uma cidade muito importante para o nosso Estado. Estou no meu quarto mandato como deputado e sempre contei com o apoio da população poaense. Esta emenda é um gesto de gratidão. Estou aqui para apoiar, ajudar e caminhar ao lado do prefeito e de sua equipe para ver Poá crescer novamente.”

O prefeito Saulo Souza agradeceu a visita e reforçou a importância do diálogo entre os poderes. “Temos grandes desafios pela frente, e só alcançamos resultados com trabalho conjunto. É uma honra receber mais um amigo da nossa cidade, sensível às nossas demandas”, afirmou.

Segundo o chefe do Executivo, a presença de Rodrigo Moraes representa uma nova fase de cooperação institucional. “A visita do deputado simboliza a abertura de caminhos para conquistas importantes ainda em 2025. Nossa gestão sempre teve como objetivo construir pontes e conexões que impulsionem o desenvolvimento da cidade. É essa união de forças que faz a diferença. Seguimos juntos, trabalhando para colocar nossa cidade no próximo nível em todas as áreas”, concluiu.