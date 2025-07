Saulo Souza recebe visita da ex-prefeita de Francisco Morato

O prefeito de Poá, Saulo Souza, recebeu nesta segunda-feira (29) a visita da ex-prefeita de Francisco Morato (2017-2024) e atual presidente da Fundação Republicana Brasileira, Renata Sene. O encontro aconteceu no gabinete do chefe do Executivo poaense e teve como foco a troca de experiências sobre gestão pública e os desafios enfrentados na administração municipal.

O encontro marcou um momento de diálogo e fortalecimento institucional entre lideranças que compartilham o mesmo ideal de transformação social por meio da boa gestão pública. Renata falou sobre sua trajetória à frente do município de Francisco Morato, onde cumpriu dois mandatos consecutivos. Já o prefeito apresentou as principais conquistas alcançadas no primeiro semestre de sua administração e os planos para os próximos meses.

“Para nós é uma alegria receber a visita da sempre prefeita aqui na nossa cidade. É uma oportunidade de criar pontes, conexões que fortalecem a nossa gestão. Isso mostra o momento que Poá vive, de uma cidade que tem vez, tem voz, e que busca, por meio do relacionamento, apoio para alcançar um novo patamar de desenvolvimento”, destacou Saulo.

Renata Sene ressaltou a importância do encontro. “É uma visita importante para dividir experiências. São conexões que fortalecem. Eu me identifico com o prefeito porque, assim como eu, ele é nascido na cidade. Isso faz com que ele tenha um compromisso ainda mais profundo com o desenvolvimento do município. É bom encontrar prefeitos jovens, atuantes e comprometidos com a causa pública”, finalizou a presidente da Fundação Republicana, entidade vinculada ao partido político Republicanos que atua como um centro de formação política, estudos, pesquisas e desenvolvimento de políticas públicas.