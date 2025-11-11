Saulo Souza se encontra com embaixador do Brasil na Espanha

O prefeito Saulo Souza, se encontrou, em Madrid, com o embaixador do Brasil na Espanha, Luiz Alberto Figueiredo Machado, durante a Missão Espanha, promovida pela Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas (FNP), em Barcelona. A agenda, realizada na semana passada, marcou um momento estratégico de fortalecimento das relações internacionais e de busca por cooperação técnica e institucional em áreas como inovação, sustentabilidade e mobilidade urbana.

Segundo o prefeito, o diálogo com o embaixador foi uma oportunidade valiosa para aproximar Poá das boas práticas de governança e desenvolvimento urbano adotadas em cidades europeias. “Foi uma conversa muito produtiva, na qual discutimos caminhos para que municípios brasileiros, como Poá, possam ampliar sua rede de cooperação e construir parcerias que tragam resultados concretos para a população”, destacou.

Durante a missão, Saulo Souza também se encontrou com o prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, e participou de reuniões com autoridades locais e representantes de instituições voltadas à inovação e à transformação urbana. O evento teve como objetivo promover o intercâmbio de experiências sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento tecnológico e sustentável das cidades.

“Foi inspirador estar em Barcelona, a convite do colega prefeito Jaume Collboni, estar com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, representando nosso país por meio da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, e ver o quanto a tecnologia, a inovação e a criatividade vêm fazendo a diferença na vida das pessoas nas mais diversas cidades espalhadas pelo mundo”, afirmou Saulo Souza.

O prefeito destacou que as experiências vivenciadas na Espanha irão orientar novos projetos de modernização na cidade. “Retorno para nossa querida Poá trazendo na bagagem ideias, conexões e parcerias que vão contribuir para que o município continue crescendo, se modernizando e se preparando para o futuro de transformações que a cidade precisa e que a população merece”, afirmou.

Distrito de Inovação 22@

Saulo Souza também visitou o Distrito de Inovação 22@, referência global em transformação urbana. O espaço, que já foi uma antiga área industrial, foi revitalizado e se tornou um ecossistema de inovação, reunindo startups, universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia.

“O 22@ mostra que, com planejamento e visão de futuro, é possível transformar áreas degradadas em polos de desenvolvimento e conhecimento. Essa experiência nos inspira a pensar em projetos semelhantes para Poá, adaptados à nossa realidade local”, comentou o prefeito.

Smart City Expo World Congress

A missão coincidiu com a realização do Smart City Expo World Congress, entre os dias 4 e 6 de novembro, em Barcelona. O evento é considerado o maior e mais influente congresso mundial sobre inovação urbana, reunindo mais de 800 cidades de 130 países, com 1,1 mil expositores e 600 palestrantes.

Com o tema “Cidades inteligentes e transformação urbana”, o congresso apresentou soluções tecnológicas e sustentáveis para os principais desafios das cidades modernas, como mobilidade, meio ambiente, planejamento urbano e governança digital.