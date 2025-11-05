Saulo Souza se encontra com o prefeito de Barcelona e firma parcerias para Poá

O prefeito de Poá, Saulo Souza, cumpriu uma importante agenda internacional em Barcelona, na Espanha, onde se encontrou com o prefeito da cidade, Jaume Collboni, e sua equipe. O encontro, realizado nesta terça-feira (04), por meio da Missão Espanha promovida pela Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas (FNP), teve como foco a troca de experiências sobre políticas públicas voltadas à inovação, mobilidade urbana e sustentabilidade.



Durante a reunião, Saulo destacou o compromisso de Poá em seguir o exemplo de cidades que se tornaram referência mundial em planejamento e transformação urbana. “Foi uma conversa produtiva com o prefeito Collboni, que nos mostrou como Barcelona se reinventou a partir de uma visão moderna e integrada da cidade. Queremos trazer para Poá essa mentalidade de inovação, sustentabilidade e uso inteligente da tecnologia no dia a dia das pessoas”, afirmou.

O encontro reforçou a inserção de Poá no cenário internacional e a construção de parcerias estratégicas com cidades que são referência global em inovação. “Receber o convite do prefeito de Barcelona e representar Poá nesta agenda é motivo de orgulho. Como vice-presidente temático da Frente Nacional de Prefeitos, é uma honra mostrar que nossa cidade está conectada com as melhores práticas do mundo. Poá hoje tem vez e voz nesse diálogo global sobre o futuro das cidades”, destacou Saulo Souza.

Distrito de Inovação 22@

Além do encontro com Jaume Collboni, o prefeito também visitou o Distrito de Inovação 22@, que é exemplo para o mundo de intervenção e inovação urbana. Barcelona, sede do evento, é reconhecida mundialmente pela sua atuação que transformou o antigo bairro industrial em um polo tecnológico e de conhecimento.

Smart City Expo World Congress

Saulo Souza também participa do Smart City Expo World Congress, realizado entre os dias 4 e 6 de novembro. O evento é considerado o maior e mais influente congresso mundial sobre inovação urbana, reunindo mais de 800 cidades de 130 países, além de 1,1 mil expositores e 600 palestrantes.

Com o tema “Cidades inteligentes e transformação urbana”, o congresso apresenta soluções tecnológicas e sustentáveis voltadas à mobilidade, meio ambiente, planejamento urbano e governança digital.

A missão prevê ainda um encontro com o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, e uma visita a Embaixada do Brasil na Espanha.

Compromisso

A participação de Saulo Souza na Missão Espanha reforça o papel de Poá nas discussões sobre inovação e gestão urbana. Desde abril, o prefeito atua como vice-presidente temático de Mobilidade Metropolitana da FNP, e tem participado de agendas internacionais que aproximam o município das boas práticas globais.

“Participar dessas missões é uma oportunidade de aprendizado e troca. A inovação não é um luxo, é uma necessidade. Ver de perto o que está sendo feito em cidades como Barcelona nos inspira a continuar transformando Poá em uma cidade moderna, inteligente e preparada para o futuro”, finalizou.