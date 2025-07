Sebrae Alto Tietê apoia premiação de reconhecimento do comércio local

Com o objetivo de valorizar o protagonismo do comércio regional, o Sebrae-SP apoiou o “Destaque Empreendedor - Prêmio Airton Nogueira - Novos Tempos, Novas Soluções”, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) da região do Alto Tietê. A cerimônia foi realizada na sexta-feira, 18 de julho, em comemoração ao Dia do Comerciante, e homenageou empreendedores de oito municípios, enaltecendo a importância dos pequenos negócios para a economia local.

Tradicional na agenda do Sincomércio, a premiação contempla comerciantes das cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. A iniciativa tem como objetivo reconhecer a atuação dos empresários do setor varejista e sua contribuição para o desenvolvimento econômico da região.

Para a gerente regional do Sebrae-SP Gilvanda Figueirôa, o comércio é um dos principais pilares do Alto Tietê. Na oportunidade, ela reforçou a importância da parceria com o Sincomércio por meio de diversos programas, incluindo a Loja do Futuro.

“O setor precisa estar em constante atualização e adaptação para atender às demandas do mercado e dos consumidores. A Loja do Futuro traz as ferramentas para que os empresários inovem e se modernizem. O comércio é peça-chave na engrenagem econômica, pois representa um dos maiores geradores de emprego e renda, especialmente entre os pequenos negócios”, analisou.

O presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, destacou a importância do prêmio como forma de valorização dos empreendedores da região, que é um importante polo comercial do Estado de São Paulo. “Essa premiação celebra todos os comerciantes que mantêm suas portas abertas e fazem a economia girar”, afirmou.

Presente no evento, o presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba, destacou o papel estratégico do comércio no desenvolvimento urbano.

“Todos os dias, os comerciantes impulsionam o crescimento das cidades, gerando empregos e movimentando a receita local”, pontuou.

O evento foi realizado no Clube Náutico Mogiano, em Mogi das Cruzes, e reuniu autoridades, empresários, representantes de entidades e convidados.