Sebrae Alto Tietê reforça parceria com Associações Comerciais da região

Na busca pelo fortalecimento do associativismo e do comércio regional, o Sebrae-SP Alto Tietê recebeu, nesta terça-feira (4), representantes das Associações Comerciais da região para discutir desafios e projetos em parceria com as entidades.

O encontro teve como objetivo apresentar os produtos e soluções do Sebrae-SP, além de traçar estratégias para impulsionar o desenvolvimento regional, com foco no fortalecimento dos setores de comércio, serviços e indústria.

Para a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, a reunião foi uma oportunidade de reforçar articulações estratégicas com as entidades que representam segmentos essenciais da economia local. “Queremos entender os desafios das Associações Comerciais para apoiá-las em seu trabalho, seja na atração de novos associados ou na promoção do conhecimento que faz a diferença nos negócios”, destacou.

O evento contou com a presença dos presidentes Fernando Bolanho (Associação Comercial de Biritiba Mirim) e Mauro dos Santos (Associação Comercial da Estância Turística de Salesópolis - ACETS), além dos executivos Gilson Santos Cardoso (Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos - ACIFV) e Rudamir Fernandes (Associação Comercial e Empresarial de Suzano).

A vice-presidente da ACIFV, Emilene Ferreira, também participou do encontro e ressaltou a importância da iniciativa. “O Sebrae-SP busca identificar, junto aos presidentes e diretorias das associações, quais pontos podem ser explorados ou aprimorados, considerando que cada entidade tem suas particularidades”, analisou.