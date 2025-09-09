Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/09/2025
Região

Sebrae destaca apoio ao programa Decola Jovem para alunos da rede pública

Iniciativa foi realizada em Mogi e ofereceu a estudantes de escolas públicas e privadas da região uma série de palestras, mentorias e orientações

09 setembro 2025 - 08h00Por da Região
(Foto: Divulgação)

A educação foi a grande protagonista da 4ª edição do Decola Jovem, evento que contou com o apoio do Sebrae-SP no Alto Tietê. A iniciativa, realizada em Mogi das Cruzes, ofereceu a estudantes de escolas públicas e privadas da região uma série de palestras, mentorias e orientações. 

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, destacou a importância do evento para preparar os jovens para a vida e o mercado de trabalho. “A educação empreendedora é um dos grandes pilares do Sebrae-SP. Trabalhamos desde a educação básica até o ensino superior, estimulando os comportamentos empreendedores. Empreender é ser protagonista da sua vida. Não é necessariamente ser empresário, mas sim ser autônomo e tomar decisões que o façam feliz”, reforçou. 

O Sebrae-SP esteve presente no evento com um estande da Faculdade Sebrae, onde os estudantes puderam conhecer as opções de graduação e pós-graduação, além dos cursos rápidos oferecidos pela instituição de ensino. No espaço, os jovens também puderam acessar gratuitamente uma capacitação voltada ao desenvolvimento de negócios inovadores. 

Um dos grandes destaques do Decola Jovem foi a palestra "Transformando Desafios em Oportunidades", ministrada pelo ex-CEO do iFood, Dennis Nakamura, e promovida pelo Sebrae-SP. Durante sua participação, o empresário compartilhou sua trajetória profissional e deu dicas valiosas para os estudantes. 

“A gente não faz nada sozinho. Sempre há uma equipe absurdamente grande nos apoiando. A primeira coisa que precisamos saber é que seremos eternos estudantes. Todo mundo fala de inteligência artificial e empregabilidade, mas a verdade é que a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. A pessoa que sabe como usá-la é quem vai. Você precisa ser essa pessoa”, orientou. 

