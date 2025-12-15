Sebrae encerra ações do agronegócio no Alto Tietê com encontro regional

O Sebrae-SP no Alto Tietê encerrou as ações voltadas para o setor agrícola com o “Encontro Regional de Agronegócios”, realizado para celebrar as conquistas do segmento, um dos principais pilares econômicos da região. O evento contou com workshops e painéis que apresentaram tecnologias e tendências capazes de impulsionar o setor, além de um balanço das atividades realizadas ao longo do ano. O encontro, promovido na sede da Associação de Produtores Rurais do Distrito de Jundiapeba (Aprojur), em Mogi das Cruzes, nesta quinta-feira (11/12), reuniu cerca de 120 participantes, entre produtores rurais, empresários, representantes de entidades e estudantes.

Referência na produção agrícola paulista e nacional, o Alto Tietê contabiliza mais de 3,5 mil estabelecimentos rurais, com grande diversidade produtiva — hortaliças, legumes, cogumelos e flores. “Esse evento representa a entrega de resultados e de conteúdo para quem vive o dia a dia do campo, em especial os produtores rurais de Jundiapeba. Somos uma potência e queremos impulsionar cada vez mais nossa presença por meio de inovações e impacto para o Alto Tietê”, reforçou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

O evento buscou fortalecer o setor por meio de capacitação e conteúdo voltado aos produtores rurais e à cadeia produtiva do agronegócio. “O trabalho duro e a dedicação de todos na agricultura regional se transformaram em resultados concretos. Cada ação e cada projeto desenvolvidos são motivos de grande felicidade. Este ciclo virtuoso de esforço e sucesso não apenas impulsiona a economia local, mas também reafirma a importância e a capacidade do nosso setor agrícola", destacou o gestor regional de Agronegócios do Sebrae-SP no Alto Tietê, Gustavo Nunes Silva.