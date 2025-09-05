Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 05 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sebrae Móvel chega a Mogi com atendimento gratuito para empreendedores

Novo modelo da unidade estará na Praça Oswaldo Cruz em setembro como parte das comemorações pelos 465 anos da cidade

05 setembro 2025 - 11h53Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

Mogi das Cruzes receberá, nos próximos dias, o Sebrae Móvel — uma unidade itinerante do Sebrae-SP que tem como objetivo aproximar o atendimento aos empreendedores e às pessoas que desejam abrir o próprio negócio. A iniciativa conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) da região do Alto Tietê e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que irão oferecer uma série de serviços. Esta é a primeira vez que o novo modelo de veículo chega ao Alto Tietê. A estrutura estará disponível na Praça Oswaldo Cruz, na região central do município, nos dias 8, 9, 11 e 12 de setembro, das 10h às 16h. A ação faz parte das comemorações pelos 465 anos de Mogi das Cruzes. 

O novo Sebrae Móvel é mais moderno e conta com novas ferramentas para aprimorar a experiência do empreendedor. A unidade é equipada com computadores, internet, ar-condicionado e material informativo, garantindo conforto e comodidade para quem busca atendimento. 

No local, o público poderá acessar serviços e orientações tanto para quem deseja iniciar um empreendimento quanto para quem busca aprimorar a gestão do seu pequeno negócio. Entre os principais atendimentos, destacam-se a formalização e abertura de empresas, além de orientações específicas para Microempreendedores Individuais (MEIs), como a emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). 

Segundo Cristiane Bento, gestora de negócios do Sebrae-SP, a iniciativa tem como foco facilitar o acesso a informações e serviços especializados. “O objetivo é ser uma opção acessível e ágil para os empreendedores, oferecendo atendimentos de qualidade com especialistas do Sebrae-SP, além de fomentar o empreendedorismo na região”, afirmou. 

Valterli Martinez, presidente do Sincomércio, destaca a parceria estratégica das entidades. Entre os serviços ofertados, está a consulta gratuita para verificar se o CPF ou CNPJ está negativado.  

"O Sebrae Móvel leva conhecimento para os empresários, enquanto o Sincomércio e a CDL oferecem incentivos para os consumidores. É uma união que fortalece o comércio, gera movimento nas lojas e valoriza quem compra e vende em Mogi e em toda a região do Alto Tietê. Estamos com a campanha 'Máquina de Prêmios', que oferece prêmios instantâneos para as pessoas que comprarem nas lojas participantes, e essa ação estará também no Sebrae Móvel", explicou. 

A Praça Oswaldo Cruz está localizada entre as ruas Doutor Ricardo Vilela, Doutor Deodato Wertheimer, Barão de Jaceguai e Braz Cubas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Programação da Semana de Trânsito em Ferraz inclui aula acessível para surdos
Região

Programação da Semana de Trânsito em Ferraz inclui aula acessível para surdos

Genea Incorporadora e Construtora é uma referência no Alto Tietê
Empresário Padrão

Genea Incorporadora e Construtora é uma referência no Alto Tietê

André do Prado recebe na Alesp estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo'
Região

André do Prado recebe na Alesp estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo'

Saulo Souza anuncia investimentos para segurança pública de Poá
Região

Saulo Souza anuncia investimentos para segurança pública de Poá

Prefeitura de Ferraz prepara terreno para Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis
Região

Prefeitura de Ferraz prepara terreno para Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis

Saulo Souza homenageia GCMs de Poá e anuncia novos investimentos em segurança pública
Região

Saulo Souza homenageia GCMs de Poá e anuncia novos investimentos em segurança pública