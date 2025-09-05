Sebrae Móvel chega a Mogi com atendimento gratuito para empreendedores

Mogi das Cruzes receberá, nos próximos dias, o Sebrae Móvel — uma unidade itinerante do Sebrae-SP que tem como objetivo aproximar o atendimento aos empreendedores e às pessoas que desejam abrir o próprio negócio. A iniciativa conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) da região do Alto Tietê e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que irão oferecer uma série de serviços. Esta é a primeira vez que o novo modelo de veículo chega ao Alto Tietê. A estrutura estará disponível na Praça Oswaldo Cruz, na região central do município, nos dias 8, 9, 11 e 12 de setembro, das 10h às 16h. A ação faz parte das comemorações pelos 465 anos de Mogi das Cruzes.

O novo Sebrae Móvel é mais moderno e conta com novas ferramentas para aprimorar a experiência do empreendedor. A unidade é equipada com computadores, internet, ar-condicionado e material informativo, garantindo conforto e comodidade para quem busca atendimento.

No local, o público poderá acessar serviços e orientações tanto para quem deseja iniciar um empreendimento quanto para quem busca aprimorar a gestão do seu pequeno negócio. Entre os principais atendimentos, destacam-se a formalização e abertura de empresas, além de orientações específicas para Microempreendedores Individuais (MEIs), como a emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Segundo Cristiane Bento, gestora de negócios do Sebrae-SP, a iniciativa tem como foco facilitar o acesso a informações e serviços especializados. “O objetivo é ser uma opção acessível e ágil para os empreendedores, oferecendo atendimentos de qualidade com especialistas do Sebrae-SP, além de fomentar o empreendedorismo na região”, afirmou.

Valterli Martinez, presidente do Sincomércio, destaca a parceria estratégica das entidades. Entre os serviços ofertados, está a consulta gratuita para verificar se o CPF ou CNPJ está negativado.

"O Sebrae Móvel leva conhecimento para os empresários, enquanto o Sincomércio e a CDL oferecem incentivos para os consumidores. É uma união que fortalece o comércio, gera movimento nas lojas e valoriza quem compra e vende em Mogi e em toda a região do Alto Tietê. Estamos com a campanha 'Máquina de Prêmios', que oferece prêmios instantâneos para as pessoas que comprarem nas lojas participantes, e essa ação estará também no Sebrae Móvel", explicou.

A Praça Oswaldo Cruz está localizada entre as ruas Doutor Ricardo Vilela, Doutor Deodato Wertheimer, Barão de Jaceguai e Braz Cubas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510.