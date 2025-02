Sebrae no Alto Tietê conclui 1ª turma do Empretec e abre inscrições para nova edição

O Sebrae-SP no Alto Tietê formou a primeira turma de 2025 do Seminário Empretec em Mogi das Cruzes. As inscrições para a próxima edição, destinada a moradores de toda a região, já estão abertas. A capacitação ocorrerá entre os dias 5 e 10 de maio, em Ferraz de Vasconcelos.

O Empretec é voltado para empreendedores de diversas áreas de atuação, bem como para aqueles que estão planejando iniciar um negócio. Ao longo de uma semana, os participantes desenvolverão as Características de Comportamento Empreendedor (CCEs) por meio de dinâmicas, atividades práticas e teóricas.

A gestora do Empretec no Alto Tietê, Priscila Tanihara, explica que o seminário oferece a oportunidade de explorar o potencial empreendedor de cada participante. "É uma formação intensa que desperta diversos insights e ajuda a identificar os pontos fortes e as áreas que precisam ser aprimoradas para alcançar mais sucesso nos negócios", afirma a analista de negócios.

Para o empresário Roger Cândido, da RC Representações, o seminário foi uma oportunidade de aprimorar processos. "O curso me ajudou a refletir sobre meus comportamentos empresariais, abordando análise, planejamento, execução, foco e controle de resultados. Tenho certeza de que os aprendizados serão aplicados tanto no meu negócio quanto na minha vida pessoal", disse.

Para participar do Empretec é necessário passar por uma entrevista, realizada por um sistema de Inteligência Artificial que avalia os candidatos aptos para a capacitação. Desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o seminário tem exclusividade de aplicação no Brasil pelo Sebrae.