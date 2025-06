Sebrae no Alto Tietê promove evento para acelerar as startups locais

As startups da região têm um encontro marcado para o próximo dia 5 de junho, no escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê. O evento, gratuito, é uma oportunidade para aprimorar conhecimentos, trocar experiências e ampliar conexões. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35199761.

Ao longo do evento, que ocorrerá das 14h às 17h, serão abordados temas importantes para o desenvolvimento das startups. Os insights serão apresentados sob a ótica de quatro empreendimentos acompanhados pelo Sebrae-SP. Os temas são: “Estruturação do processo de vendas de startups”; “MVP: do teste à solução”; “A vida do CEO com a IA”; e “Da ciência para a startup”.

A iniciativa é promovida pelo programa Sebrae Startups, que acompanha empreendimentos em diferentes níveis de maturação, desde a ideação até a aplicação dos produtos e soluções. O evento contará com apresentações de empreendedores de startups do Alto Tietê, incluindo Luiz Claudio Souza, da Fleeting Mobilidade; Sidney Haddad, da Myvillage; Juliana Bertin, da Soulcial; e Marília Bixilia e Denise Hurtado, da DSMA Microbiologia.

Durante o encontro, também serão apresentadas as soluções oferecidas pelo Sebrae-SP e pelo Sebrae for Startups, tanto para quem já possui um negócio consolidado quanto para aqueles que desejam empreender no setor. O evento é, ainda, uma oportunidade para promover networking com empreendedores, investidores e agentes de inovação.

“Encontros como este têm o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação da região, apresentando as startups do Alto Tietê ao mercado e levando informação a quem deseja empreender nesse ramo de negócio”, destacou o gestor regional do programa Sebrae Startups, Eberton Lima Pereira. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Alto Tietê Valley, Polo Digital de Mogi das Cruzes e Hub Suzano.

O escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4723-4510.