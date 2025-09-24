Sebrae oferece capacitações gratuitas para quem deseja empreender em Mogi

O Sebrae-SP Alto Tietê promove duas capacitações gratuitas para os moradores de Mogi das Cruzes que desejam empreender. As atividades serão realizadas em parceria com o Instituto Maria Mãe do Divino Amor, nos dias 30 de setembro e 7 de outubro, das 13h às 17h, na sede da entidade, no bairro Botujuru.

A ação tem como objetivo promover autonomia por meio da capacitação e inserção no universo empreendedor. No dia 30 de setembro, será oferecida a qualificação “Habilidades Essenciais para Empreender”, e no dia 7 de outubro será ministrado o conteúdo “Comece a organizar sua ideia de negócio”.

Para participar, basta se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/X878A9D4td, ou de forma presencial, na sede do Instituto Maria Mãe do Divino Amor, localizada na Rua Frei Bonifácio Harink, 380, Vila São Paulo, Mogi das Cruzes.

Segundo Samira Gardziulis, gestora regional de Economia Criativa e Turismo do Sebrae-SP no Alto Tietê, a qualificação foi pensada para apoiar os primeiros passos de quem deseja abrir seu próprio negócio. “Os dois cursos se complementam e fornecem as informações e ferramentas necessárias para que as pessoas possam empreender com segurança e propósito”, destaca.