Região

Sebrae organiza palestra especial para impulsionar vendas no Natal

Evento gratuito no YouTube no dia 3 de dezembro marca o início de uma jornada de engajamento para fortalecer

01 dezembro 2025 - 22h00Por da Região
Sebrae organiza palestra especial para impulsionar vendas no NatalSebrae organiza palestra especial para impulsionar vendas no Natal - (Foto: Venda Mais/Rick Chester)

O Sebrae-SP se prepara para iniciar o Desafio Venda Mais – Operação Natal, uma das ações mais estratégicas do ano para os pequenos negócios, com uma palestra especial do empreendedor e palestrante Rick Chesther. 

O encontro ocorre no dia 3 de dezembro, às 18h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e tem como foco auxiliar empreendedores a maximizar seus resultados no período mais forte de vendas do varejo. As inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae.

Rick Chesther, conhecido nacionalmente pela trajetória de superação e por sua forma direta e motivadora de falar sobre vendas, apresentará técnicas práticas e objetivas para quem deseja vender mais e aproveitar todo o potencial do Natal. 

Com uma abordagem pautada em atitude, foco e determinação, ele pretende mostrar que resultados extraordinários são possíveis para quem adota estratégias simples e coloca o conhecimento em prática imediatamente. 

A palestra marca o início de uma jornada de engajamento que segue até 19 de dezembro, garantindo que os participantes tenham suporte contínuo nesse período decisivo para o comércio. 
Os inscritos poderão entrar em um grupo especial no WhatsApp que será disponibilizado durante a live. 

Lá eles receberão pílulas de conhecimento, enquetes, insights e um formulário para acompanhamento dos resultados. Além disso, conteúdos diários de motivação e dicas de vendas serão enviados pelos consultores do Sebrae-SP para reforçar a aplicação das orientações apresentadas e ajudar a manter os empreendedores ativos, confiantes e focados em ampliar seus números. 

A proposta é criar um ambiente de aprendizado e ação, em que o empreendedor não apenas recebe conteúdo, mas também é incentivado a agir e testar novas estratégias imediatamente. A campanha reforça o compromisso do Sebrae-SP em apoiar os negócios locais e promover iniciativas que impactem diretamente o desempenho financeiro dos empreendedores. 

Em uma de suas frases mais marcantes, Rick Chesther resume o espírito da Operação Natal: “Vender água não dá pra você, não? Então a crise, no seu caso, não está no país. Está dentro de você.” 

