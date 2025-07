Sebrae realiza ação para fortalecer vendas no Dia dos Pais no Alto Tietê

O Alto Tietê recebe o programa Super Vendas do Sebrae-SP focado no Dia dos Pais. A iniciativa gratuita, que será promovida nos municípios de Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis e Suzano, possui conteúdo aplicável a todos os tipos de negócios. As capacitações ocorrerão ao longo de todo o mês de julho com orientações sobre comunicação visual, e-commerce e fidelização de clientes.

Abrindo o calendário comercial do segundo semestre, o Dia dos Pais é considerado a quarta melhor data para o varejo, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. O objetivo do Super Vendas é preparar os negócios para esse período e alavancar as vendas. Os encontros ocorrerão nos dias 14 (Poá), 15 (Suzano), 16 (Biritiba Mirim), 17 Salesópolis e 18 de julho (Itaquaquecetuba). As inscrições podem ser feitas pelo link https://agenda.sebraesp.com.br/altotiete .

Com conteúdo prático e imersivo, o programa é voltado para o varejo físico, e-commerce e serviços, especialmente para o setor de alimentação fora do lar. Na programação do Super Vendas, serão abordadas as experiências gastronômicas que os restaurantes podem explorar, insights sobre atendimento de excelência para que os empreendedores preparem suas equipes, além da comunicação visual dos comércios, com foco em vitrines e identidades visuais atrativas. O programa também ensinará como conquistar um público maior com vendas online e como fidelizar clientes, transformando as relações dessa data em vínculos duradouros.

O analista de negócios do Sebrae-SP Kurth Tonn reforça a importância de os empreendedores se prepararem com antecedência para o Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo de agosto. “A data é uma oportunidade de ouro para os pequenos negócios. Com planejamento, criatividade e um atendimento que encante, o empreendedor consegue não apenas aumentar o faturamento e as vendas neste período, mas também conquistar clientes fiéis que voltarão o ano todo”, destaca. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4723-4510.

Serviço Super Vendas:

Poá

Local: Associação Comercial e Industrial de Poá (Rua Doutor Silvio Barbosa, 89, Centro)

Data: 14 de julho

Horário: 18h às 21h

Suzano

Local: Cineteatro Wilma Bentivegna (Rua Paraná, 70, Jardim Paulista)

Data : 15 de julho

Horário: 18h às 21h

Biritiba Mirim

Local: CRAS Biritiba Mirim (Rua Gildo Sevalli, 257, Centro)

Data: 16 de julho

Horário: 18h às 21h

Salesópolis

Local: Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria (Rua Prefeito Antônio Camargo Primo, 150, Centro)

Data: 17 de julho

Horário: 18h às 21h

Itaquaquecetuba Local: Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Rua Carlos Barbosa da Silva, 51, Centro)

Data: 18 de julho

Horário: 9h às 12h