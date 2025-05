Sebrae realiza Semana do MEI com programação especial no Alto Tietê

O Sebrae-SP no Alto Tietê promove uma programação especial dedicada aos Microempreendedores Individuais (MEIs) da área do escritório regional. A Semana do MEI será realizada entre os dias 26 e 31 de maio, com serviços voltados aos empresários, incluindo capacitações, oficinas, palestras e uma rodada de crédito.

Atualmente, existem mais de 139 mil MEIs cadastrados na região. No entanto, muitos empreendedores ainda atuam de maneira informal, realidade que o Sebrae-SP busca transformar por meio desta iniciativa.

De acordo com o Mapa de Empresas, apenas no primeiro trimestre deste ano foram abertos 11.673 novos MEIs no Alto Tietê — número 53% maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando 7.615 microempreendedores formalizaram seus negócios.

Entre os dias 26 e 29, será realizada a capacitação “Turbine o seu negócio”, que apresentará ferramentas para os empreendedores aperfeiçoarem seus empreendimentos com orientações voltadas à área financeira e de gestão. A formação ocorrerá das 9h às 13h, no escritório regional do Sebrae-SP, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes.

No dia 27, acontece a palestra “Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro”, das 18h às 22h. Já no dia 28, será realizada a oficina sobre nota fiscal, das 18h às 20h. Ainda no mesmo dia, das 13h às 17h, haverá uma Rodada de Crédito com a presença de instituições financeiras. No dia 29, das 9h às 17h ocorre a Feira do MEI, oportunidade para os empreendedores apresentarem seus produtos.

A programação segue no dia 30 com a palestra “Inteligência Emocional”, das 9h às 13h, e se encerra no dia 31 com a palestra “Seja um empreendedor com atitudes certeiras”, também das 9h às 13h. Todas as atividades serão realizadas no escritório regional do Sebrae-SP no Alto Tietê.