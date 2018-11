Sebrae-SP abre seis vagas para programa ALI no Alto Tietê

O Sebrae-SP está oferecendo seis vagas (quatro efetivas e duas para cadastro de reserva) na região do Alto Tietê para o programa Agentes Locais de Inovação (ALI). Os selecionados para o projeto receberão bolsa mensal de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no valor de R$ 4 mil. A duração do contrato é de até 18 meses, com objetivo de atender ao menos 40 empresas com propostas inovadoras. Em todo o Estado de São Paulo serão 146 vagas para contratação imediata e 73 para cadastro de reserva.

O programa busca profissionais com graduação em qualquer área desde que concluída entre 30 de junho de 2008 e 30 de junho de 2018, mas será dada preferência aos formados em administração, ciências da computação, ciências contábeis, design, economia, engenharias e sistemas de informação. Os candidatos devem ter experiência mínima de seis meses em atividades relacionadas à tecnologia e à inovação.

As inscrições podem ser feitas até 16 de dezembro no site do Sebrae-SP. A primeira etapa do processo seletivo, entrega de documentos para a análise curricular, será realizada até 18 de dezembro, data limite para a postagem dos documentos no Correios. Os candidatos aprovados nesta etapa deverão fazer uma avaliação de conhecimento e aqueles com melhor desempenho passarão para a última fase, uma entrevista presencial no Escritório Regional do Sebrae-SP mais próximo. O resultado final deve ser divulgado na segunda quinzena de janeiro de 2019. Todos os 146 candidatos aprovados serão capacitados na metodologia do ALI, com cursos realizados em cinco polos em fevereiro de 2019.

A iniciativa é resultado de um convênio entre Sebrae e CNPQ e tem como objetivo revolucionar o pequeno negócio por meio da inovação. Para os donos de pequenos negócios, o programa ALI é uma oportunidade para implantar em suas empresas soluções voltadas para a indústria 4.0, transformação digital, acesso às novas tecnologias, dentre outras inovações.

O edital do processo seletivo está disponível em www.ali.sebraesp.com.br.

Para mais informações, ligue para 0800 570 0800