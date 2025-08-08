Sebrae-SP Alto Tietê prepara edição especial do Super Vendas para o Dia do Cliente

Com o objetivo de alavancar as vendas no Dia do Cliente, o Sebrae-SP Alto Tietê realiza uma edição especial do programa Super Vendas. A capacitação gratuita ocorrerá no dia 18 de agosto, em Mogi das Cruzes, com duas turmas e inscrições abertas. Durante a formação, os empreendedores terão acesso a insights e técnicas de vendas, além de aprender a utilizar novas ferramentas para potencializar os resultados a partir das datas comemorativas.

O Super Vendas é uma iniciativa do Sebrae-SP que visa apresentar aos empresários as principais novidades do mercado, assim como estratégias que podem ser adotadas por diferentes tipos de negócios ao longo do ano, aproveitando as oportunidades de datas do calendário varejista. As aulas serão realizadas no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê (Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes), nos seguintes horários: das 13h às 16h e das 18h às 21h. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://agenda.sebraesp.com.br/altotiete.

O Dia do Cliente, comemorado anualmente em 15 de setembro, se consolidou como uma data estratégica para atrair e fidelizar consumidores. Essa ocasião oferece uma oportunidade única para os empresários conhecerem melhor as necessidades de seus clientes e as demandas do mercado.

A capacitação abordará, especialmente, o uso de ferramentas digitais, incluindo a Inteligência Artificial, para que os empreendedores possam aplicar os conhecimentos adquiridos de forma prática em seus negócios. "Apresentaremos as estratégias mais atuais e as ferramentas que podem potencializar as vendas, além de ensinar como utilizar as redes sociais como aliadas na captação de novos clientes e na divulgação de produtos e serviços", afirma Kurth Tonn, analista de negócios do Sebrae-SP.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510 ou visite o escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.